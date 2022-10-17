استقرار ذخیره گاه ژنتیکی فندق در زیاز اشکورات رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر یکشنبه در جشنواره برداشت فندق در دهستان زیار بخش رحیم آباد رودسر اظهار کرد: محصول فندق و گل گاوزبان اشکور میراث ملی گیلان است که شهرت جهانی دارد.

وی از ثبت ملی آئین معنوی گل گاوزبان اشکور خبر داد و افزود: در کنار افتخارات گیلان که ثبت ملی و جهانی شده آئین معنوی گل گاوزبان اشکور رحیم آباد رودسر هم باید ثبت ملی شود.

استاندار گیلان با اشاره به استقرار ذخیره گاه ژنتیکی فندق در زیاز رحیم آباد اضافه کرد: از اعتبارات سفر هیئت دولت به گیلان برای استقرار ذخیره گاه ژنتیکی فندق در روستای زیاز رودسر هزینه شود.

عباسی با تاکید بر توسعه باغات فندق گیلان بیان کرد: در کنار توجه به کمیت محصول فندق باید به کیفیت این محصول توجه ویژه شود.

وی با اشاره هدفگذاری برپایی جشنواره‌ها در گیلان افزود: برای افزایش ۲۰ درصدی محصول برنج باید جشنواره شکرانه برگزار شود.

استاندار گیلان با تاکید بر توجه ویژه الگوی کشت در استان بیان کرد: الگوی کشت در مناطق روستایی با محوریت ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه پیگیری و اجرا شود.

عباسی مسئله مهاجرت از روستاها را یک چالش بزرگ دانست و اضافه کرد: با توانمند کردن روستاها و ایجاد زیرساخت اشتغال و اقتصاد بویژه در بخش کشاورزی و دامپروری می‌توان جلوی مهاجرت‌ها را گرفت.

وی با تاکید بر تقویت زنجیره ارزش محصول فندق افزود: راه برو رفت از مشکلات اقتصادی و اشتغال در مناطق روستایی تقویت زنجیره ارزش بهره وری در بخش محصولات روستایی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه با صنعت کشاورزی و گردشگری «اشکور» ساخته می‌شود، گفت: با تشکیل تعاونی‌های مشترک از سوی جوانان در بخش گردشگری، فرآوری و بسته بندی فندق می‌تواند موتور توسعه روستای اشکور و سایر روستاها شد.

عباسی با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت در بخش‌های مختلف بویژه تأمین زیرساخت‌های روستایی بیان کرد: دولت با تمام قوا پای کار است تا در خدمت مردم باشد و مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی روستای اشکور، افزود: تمام همت و تلاش مجموعه استانداری و سایر مدیران این است که محرومیت را از چهره اشکور بزداییم.