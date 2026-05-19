به گزارش خبرنگار مهر ،صالح محمدی عصر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه احداث مخزن آب و راه دسترسی روستای ویشکی اشکور رحیم آباد رودسر اظهار داشت: این پروژه با هدف تأمین آب مطمئن برای باغات فندق، حفظ باغات موجود، افزایش بهرهوری و توسعه آبیاری نوین در منطقه در حال پیگیری است.
وی افزود: روستای ویشکی از مناطق مستعد کشاورزی در اشکور رحیمآباد رودسر بوده و فندق مهمترین محصول باغی آن به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: بر اساس مطالعات انجامشده، حجم مخزن ذخیره آب ۵۰۰۰ مترمکعب پیشبینی شده که امکان تأمین آب مورد نیاز حدود ۱۱۰ هکتار از باغات فندق را فراهم میکند.
وی اضافه کرد: برای انتقال آب، در سالهای گذشته خط لولهای به طول ۲ کیلومتر اجرا شده، اما به دلیل محدودیت ظرفیت، احداث مخزن ذخیره آب برای تنظیم و تأمین بهتر آب ضروری است.
محمدی تصریح کرد: این طرح همچنین شامل احداث جاده دسترسی به طول ۱۵۰۰ متر و برنامهریزی برای اجرای آبیاری تحت فشار (قطرهای) در باغات منطقه است.
وی افزود: با توجه به شرایط توپوگرافی، بافت خاک و کوهستانی بودن منطقه، احداث مخزن بتنی مسلح مدفون با ابعاد ۲×۱۰×۳۰ به عنوان گزینه مناسب فنی پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آب و خاک در مناطق کوهستانی خاطر نشان کرد: اجرای چنین پروژههایی نقش مهمی در حفظ باغات، پایداری تولید و افزایش بهرهوری آب دارد و میتواند به تقویت اقتصاد روستایی و حمایت مؤثر از باغداران منطقه کمک کند.
