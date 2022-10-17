تعیین نرخ سرویس مدارس به عهده آموزش و پرورش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل در واکنش به گلایه خانواده‌ها، بیان داشت: نرخ مصوب سرویس مدارس در شورای شهر تصویب و به تأیید فرمانداری رسیده است و آموزش و پرورش در این زمینه نقشی ندارد. شرکت‌های فعال در زمینه سرویس مدارس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و آموزش و پرورش تنها نقش هدایت گری دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به خانواده‌ها توصیه می‌کند که برای جابجایی فرزندان خود حتماً از شرکت‌های فعال دارای مجوز استفاده کنند.

همچنین معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس اضافه کرد: اکنون حدود ۶۰۰ دستگاه خودروی ساماندهی شده با نام سرویس مدارس کار جابجایی ۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز بندرعباسی را انجام می‌دهند.

سیدرضا بیگ زاده عنوان کرد: بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو نیز در شرکت‌های حمل و نقل نام نویسی نکرده اند و به صورت آزاد دانش آموزان را جابجا می‌کنند.

نرخ کرایه موصب شده در شهر بندرعباس مسیر صفر تا ۳ کیلومتر: ماهیانه ۴۵۰ هزار تومان، مسیر ۳ تا ۶ کیلومتر: ماهیانه ۵۱۰ هزار تومان، مسیر ۶ تا ۹ کیلومتر: ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان، مسیر ۹ تا ۱۲ کیلومتر: ماهیانه ۶۸۰ هزار تومان و مسیر بیش از ۱۲ کیلومتر: توافقی است.