به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «یولیا ژدانووا» رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین در میزگرد بین‌المللی «نظامی‌سازی اروپا؛ گام بعدی چیست؟» اظهار داشت: کشورهای اروپایی هیچ مفهوم جایگزینی از آینده به شهروندان خود ارائه نمی‌کنند و تنها چشم‌اندازی که ترسیم می‌کنند، درگیری اجتناب‌ناپذیر با روسیه است. این رویکرد مایه نگرانی مسکو است.

این میزگرد با ابتکار هیئت روسیه در مذاکرات وین برگزار شد و نمایندگانی از محافل دیپلماتیک، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا، همچنین کارشناسان و روزنامه‌نگاران در آن حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره دلایل بحران نظامی و سیاسی در اروپا، خطرات ناشی از افزایش نظامی‌گری و راه‌های احتمالی جلوگیری از تشدید تنش‌ها گفت‌وگو کردند.

ژدانووا پیش‌تر نیز در اظهاراتی در چارچوب نشست‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا، از آماده‌سازی افکار عمومی اروپا برای جنگ احتمالی با روسیه انتقاد کرده بود. او در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) گفت کشورهای اروپایی با برجسته کردن آنچه «تهدید روسیه» می‌نامند، شهروندان خود را برای احتمال درگیری نظامی آماده می‌کنند.