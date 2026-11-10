به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله بندر العتیبی استاد روابط بین الملل و تحلیلگر قطری تاکید کرد که نشانه های مثبتی در خصوص مواضع آمریکا مبنی بر عقب نشینی از گزینه نظامی علیه ایران دیده شده و تنها تهدیداتی در این خصوص مطرح می شود.

وی مدعی شد که این عقب نشینی به دلیل تلاش های کشورهای منطقه برای حل مسالمت آمیز بحران کنونی با ایران صورت گرفته است.

العتیبی به تحرکات نخست وزیر قطر برای ارائه پیش نویس طرح حل بحران منطقه به ترامپ و سفرهای وی به تهران در کنار نقش آفرینی عمان و عربستان اشاره کرد.

این در حالی است که بنا به اذعان شخصیت های سیاسی آمریکا مخالف دولت ترامپ، ایران بعد از تجاوزات این کشور نه تنها از لحاظ نظامی تضعیف نشده بلکه توان موشکی و پهپادی خود را گسترش داده است.

ساعاتی قبل محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با انتشار پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ما درباره اوضاع منطقه و راه‌های پیشبرد مذاکرات میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردیم و بابت بحث‌های مثبت درباره دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه سپاسگزارم.

پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت‌وگو با نخست‌وزیر قطر را «عالی» توصیف کرده و گفته بود: گفت‌وگویی بسیار خوب با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی داشتم؛ در این گفت‌وگو مسائل زیادی درباره جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفت.