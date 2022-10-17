به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش ملی «اخلاق آموزش و پژوهش در فضای مجازی» سه شنبه ۲۶ آبان از ساعت ۸ تا ۱۸ در محل تالار فارابی مؤسسه برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش که به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دانشگاه الزهرا، انجمن آموزش عالی ایران و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و با حضور شخصیت‌های علمی، دانشگاهی، پژوهشگران و نویسندگان برگزار می‌شود، همفکری و هم‌آفرینی درباره مبانی، رویکردها، کاربردها، مسائل، چالش‌ها، تجربه‌ها و سیاست‌ها در حوزه آموزش و پژوهش در فضای مجازی و دیجیتال و خلق و ترویج دانش نظری و عملی در زمینه اخلاق آموزش و پژوهش مجازی است.

دبیر علمی این همایش رضا مهدی عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی است.

علاقمندان برای شرکت در این همایش می‌تواند به آدرس پاسداران، خیابان شهید مؤمن‌نژاد (گلستان یکم)، شماره ۱۲۴ مراجعه نمایند و یا به صورت مجازی از طریق اینجا در این همایش شرکت کنند.

