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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۳

مهلت شرکت در همایش «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» تا ۲۵ بهمن تمدید شد

مهلت شرکت در همایش «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» تا ۲۵ بهمن تمدید شد

نخستین همایش «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه به همت انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  به همت انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری نخستین همایش «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش که با شعار «اخلاق برای شهروندان، فرهنگ برای زندگی» به‌صورت مجازی و رایگان برگزار می‌شود، می‌توانند به نشانی اینترنتی Congress.iranethics.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

«شهرنشینی و جنسیت»، «شهرنشینی و خانواده»، «شهرنشینی و اقتصاد شهری»، «شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی‌شناسی»، «شهرنشینی و مدیریت شهری»، «شهرنشینی، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی»، «شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها»، «شهرنشینی، اخلاق و رفتار شهروندی»، «شهرنشینی و مدرنیته»، «شهرنشینی، محیط‌زیست و پایداری شهری»، «ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» و «شهرنشینی، فناوری و رسانه‌ها» محورهای اصلی این همایش است.

توجه به جنبه‌های توسعه‌ای وکاربردی، شناخت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و آینده‌نگری در خصوص موضوعات و محورهای همایش از اهداف برگزاری این رویداد برشمرده شده است.

نخستین همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با همکاری دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، مؤسسه رحمان و تعداد دیگری از دانشگاه‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود.

هزینه دریافت گواهی شرکت در همایش برای دانشجویان ۵۰ و برای سایر افراد ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است. این گواهی که پس از آزمون از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود، معادل ۲۰ ساعت آموزشی است.

کد مطلب 5140277

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