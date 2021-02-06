مهلت شرکت در همایش «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» تا ۲۵ بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری نخستین همایش «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش که با شعار «اخلاق برای شهروندان، فرهنگ برای زندگی» به‌صورت مجازی و رایگان برگزار می‌شود، می‌توانند به نشانی اینترنتی Congress.iranethics.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

«شهرنشینی و جنسیت»، «شهرنشینی و خانواده»، «شهرنشینی و اقتصاد شهری»، «شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی‌شناسی»، «شهرنشینی و مدیریت شهری»، «شهرنشینی، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی»، «شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها»، «شهرنشینی، اخلاق و رفتار شهروندی»، «شهرنشینی و مدرنیته»، «شهرنشینی، محیط‌زیست و پایداری شهری»، «ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» و «شهرنشینی، فناوری و رسانه‌ها» محورهای اصلی این همایش است.

توجه به جنبه‌های توسعه‌ای وکاربردی، شناخت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و آینده‌نگری در خصوص موضوعات و محورهای همایش از اهداف برگزاری این رویداد برشمرده شده است.

نخستین همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با همکاری دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، مؤسسه رحمان و تعداد دیگری از دانشگاه‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود.

هزینه دریافت گواهی شرکت در همایش برای دانشجویان ۵۰ و برای سایر افراد ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است. این گواهی که پس از آزمون از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود، معادل ۲۰ ساعت آموزشی است.