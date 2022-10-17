به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارش ۲ سالانه اخیر خود با عنوان "چشم انداز اقتصادی منطقه‌ای در حوزه آفریقا" اعلام کرد که ۱۲۳ میلیون نفر معادل ۱۲ درصد کل جمعیت صحرای آفریقا تا پایان سال جاری در معرض ناامنی غذایی جدی قرار خواهند گرفت.

در این گزارش آمده است: در حالی که تعداد افرادی که در صحرای آفریقا تا پیش از شیوع کرونا به غذای کافی دسترسی نداشته‌اند حدود ۸۲ میلیون نفر بود اما طی سال جاری با افزایش ۵۰ درصد مواجه خواهد بود.

صندوق بین المللی پول می‌گوید: این افزایش سنگین به خاطر تبعات شیوع ویروس کرونا، درگیری نظامی روسیه با اوکراین، در کنار تشدید ناآرامی‌ها و خشکسالی رخ داده است.

آبه‌به سلاسی، دبیر بخش آفریقای صندوق بین المللی پول، می‌گوید: چیزی که ما را واقعاً نگران کرده این حقیقت است که این مسئله یکی از اصلی‌ترین تبعات بحران‌های پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.

وی گفت: من در چاد بودم و شرایط ناامنی غذایی و عدم دسترسی مردم به مواد خوراکی بسیار بسیار وحشتناک بود.

این مقام صندوق بین المللی پول افزود: شاهد پنجمین فصل خشکسالی در اتیوپی، سومالی و بخش‌هایی از کنیا هستیم و سومالی هم در حال رفتن به سمت قحطی است.

صندوق بین المللی پول می‌گوید نرخ تورم قیمت مواد غذایی در این مناطق در نیمه دوم سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته و برای سال ۲۰۲۲ هم این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

این صندوق می‌گوید: کشورهایی نظیر نیجریه، غنا، اتیوپی، مالاوی، و زیمبابوه باید برای کنترل تورم به سمت افزایش نرخ بهره با سرعت بیشتری بروند.

به اعتقاد سلاسی، اعمال مالیات بر اقشار بسیار فقر در آفریقا هم نمودی از تورم است.