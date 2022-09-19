کشته شدن ۷۵ تروریست الشباب در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش سومالی اعلام کرد که شمار کشته‌های گروهک تروریستی الشباب در چارچوب عملیات نظامی یکپارچه علیه این گروهک در نزدیکی منطقه «یاسومان» به ۷۵ نفر رسید و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

بر همین اساس، «أودوا یوسف راغی» فرمانده ارتش سومالی با اعلام اینکه شمار کشته‌های گروهک تروریستی الشباب به ۷۵ نفر رسید، افزود: عملیات علیه این گروه همچنان ادامه دارد و شماری از آنها نیز دستگیر شده‌اند.

این در حالی است که وزارت اطلاع رسانی سومالی روز شنبه از کشته شدن ۳۵ تروریست در عملیات ارتش این کشور در منطقه «هیران» خبر داده بود.

سومالی از سال‌ها پیش صحنه درگیری نیروهای دولتی این کشور با عناصر مسلح گروه تروریستی الشباب است. الشباب یک گروه مسلح تروریستی وابسته به شبکه القاعده است و بسیاری از عملیات تروریستی را که منجر به جان باختن صدها نفر در آفریقا شده، پایه ریزی کرده است. الشباب بارها به نظامیان دولتی و نیروهای صلح بان اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی یورش برده و چند عملیات خونبار را هم در سایر نقاط آفریقا اجرا کرده است.

گروه الشباب قصد حمله به واحدهای اتیوپی در نیروهای مأموریت اتحادیه آفریقا در سومالی را «AMISOM» داشته است و نیروهای هوایی اتیوپی علیه گروه الشباب در سومالی بارها دست به حمله زده‌اند.نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی تحت پشتیبانی سازمان ملل متحد است و نزدیک به ۲۰ هزار سرباز که اتباع اوگاندا، اتیوپی، بوروندی و کنیا هستند در آن فعالیت می‌کنند.