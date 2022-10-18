سعید ارمغانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن دیدارهای تیم ملی بسکتبال در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی گفت: دیدارهای این پنجره که باید برابر چین و استرالیا برگزار شود، اهمیت زیادی برایمان دارد. اگر بتوانیم از آنها کسب نتیجه کرده و به امتیاز لازم دست پیدا کنیم، قدم بزرگی در راه صعود به جام جهانی برخواهیم داشت.

وی که اخیراً تماشاگر برخی از دیدارهای لیگ برتر بوده است در مورد سطح این رقابت‌ها و ارزیابی بازیکنان شرکت کننده برای حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی خاطرنشان کرد: رقابت نزدیک میان تیم‌ها و حساسیتی که در خیلی از دقایق به اوج می‌رسد، بیانگر این است که تیم‌ها در شرایط خوبی قرار دادند و لیگ هم با کیفیت قابل قبولی در حال پیگیری است. تیم‌ها نشان داده‌اند که بعضاً خیلی نزدیک به هم کار می‌کنند و به همین دلیل واقعاً برای خیلی از رقابت‌ها نمی‌توان پیش بینی دقیقی داشت. سطح لیگ و آمادگی تیم‌ها و بازیکنان از آنچه که انتظارش را داشتم، بالاتر هم است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این پرسش که «این شرایط لیگ و شرکت کنندگان چقدر در تصمیم گیری برای تعیین ترکیب اردونشینان تاثیر دارد؟» گفت: برای حضور در پنجره پنجم که خیلی هم برایمان مهم است، فرصت زیادی نداریم. بنابراین نمی‌خواهیم در ارزیابی بازیکنان برای تعیین ترکیب تیم ملی از صفر شروع کنیم. تصمیم این است که با همان نفراتی که پیش از این با تیم ملی یا تیم ایران نوین کار کردند، اردوها را آغاز کنیم.

ارمغانی تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر حدود ۴۰ بازیکن در این دو مجموعه (تیم ملی و تیم ایران نوین) کنار ما بوده‌اند، تمرین داشته‌اند و بازی کرده‌اند طوری که به شرایط و قابلیت‌ها و توانمندی‌های شان اشراف کامل داریم. با توجه به حساسیت بازی‌های پیش رو و زمان کم، از همین نفرات برای آغاز اردو استفاده می‌کنیم مگر در مورد یکی دو بازیکن.

وی همچنین در مورد تعداد اردونشینان تصریح کرد: برنامه این است که اردویی با تعداد نفرات محدود داشته باشیم چون نمی‌خواهیم وقت تلف کنیم. باید خیلی سریع برویم سر اصل مطلب که تمرین تکنیکی و تاکتیکی بر اساس حریفانمان است. بنابراین قصد داریم اردو را با ۱۶ نفر آغاز کنیم. البته به جز حامد حدادی که به خاطر حضور در لیگ چین نمی‌تواند حضور به موقعی کنارمان داشته باشد. او در آغاز اردو نیست اما تمام تلاش‌ها در این جهت است که تا پیش از دیدار برابر چین و استرالیا به ترکیبمان بپیوندد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال همچنین در مورد پیش بینی دیدار تدارکاتی تا پیش از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، به رایزنی‌های صورت گرفته و نتیجه حاصل از آن اشاره کرد و گفت: قصد داشتیم دیدارهایی با نیوزلند، لبنان و قطر داشته باشیم. مکاتباتی هم صورت گرفت اما نیوزلند پاسخ منفی داد و دو تیم دیگر هم هیچ واکنشی به رایزنی‌ها نداشتند. بنابراین در تلاش برای مهیا شدن دیدار یا دیدارهایی با تیم‌های ملی یا باشگاهی ترکیه هستیم. چند روزی است انجام رایزنی آغاز شده تا در صورت امکان بتوانیم پیش از حضور در پنجره، سفری به ترکیه داشته باشیم.

ارمغانی در پاسخ به این پرسش که «در صورت منتفی شدن دیدار با تیمی از ترکیه چه برنامه‌ای جایگزین می‌شود؟» گفت: در این صورت دیدار با تیم‌های داخلی را در برنامه قرار می‌دهیم. اینگونه که سه تیم با سه مربی و منتخبی از بازیکنان حاضر در لیگ تشکیل دهیم و با آنها رقابت داشته باشیم. این بهترین و آخرین راهکارمان در این زمینه است. باید همه بازیکنان را درگیر کنیم تا به تیم ملی کمک کنند.

وی رقابت با چین و استرالیا و در مجموع کار تیم ملی ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی را فوق العاده سخت عنوان کرد و گفت: استرالیا و چین هر دو تیم‌های خوبی هستند که بازیکنان بزرگی در اختیار دارند. رقابت با آنها سخت است اما هیچ چیزی غیرممکن هم نیست. با این نیت و هدف می‌رویم که مقابل این دو تیم پیروز باشیم. برای رسیدن به آن هم باید تمرکز لازم را داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال همچنین در مورد «مهمد بچیروویچ» که به تازگی به عنوان مدیر فنی تیمش انتخاب شده است، گفت: همکاری با این مربی چند امتیاز بزرگ دارد، او تجربه مربیگری در ایران را دارد و موفق هم بوده است. هدایت تیم ملی اسلوونی را در کارنامه دارد و در آسیا و اروپا مربیگری کرده است. مهمتر از همه اینکه سال‌ها در بسکتبال چین فعالیت داشته است. بنابراین می‌تواند به خصوص برای دو پنجره باقی مانده انتخابی جام جهانی و دیدار با چین کمک حال مان باشد. در کل با حضور این مربی کادر فنی را قوی‌تر می‌کنیم و با همفکری کار را جلو می بریم.