قوز بالا قوز بسکتبال در آستانه انتخابی جام جهانی/ ویروسِ دردسرساز

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پیگیری مسابقات انتخابی جام جهانی و برگزاری دیدارهای مهم و تعیین کننده پنجره پنجم این رقابت ها، تیم ملی بسکتبال از حدود دو هفته پیش وارد اردوی آماده سازی شد تا در بازه زمانی ۲۰ روزه بتواند آمادگی و هماهنگی لازم برای این پنجره را به دست بیاورد.

این در حالی است که طی این مدت همه گیری ویروس آنفولانزا میان اردونشینان و ابتلای بیشتر آنها به این ویروس، روند آماده سازی و اجرای برنامه های تمرینی را مختل کرد طوریکه کمتر جلسه تمرینی با حضور کامل تمام دعوت شدگان برگزار شد. علاوه بر این، درگیری با این ویروس اثرات منفی روی بازیکنان گذاشته است. این مسئله طی روزهای اخیر و به ویژه در جریان دیدار تدارکاتی روز گذشته کاملا محسوس بود و همین مسئله نگرانی هایی را بابت وضعیت ملی پوشان و چگونگی شرایط آنها برای رقابت با حریفان شان در پنجره ایجاد کرده است.

سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: متاسفانه از روز اول اردو شاهد بیماری بازیکنان بودیم. ارسلان کاظمی در شرایطی وارد اردو شد که یک هفته پیش از آن به خاطر ابتلا در منزل بستری بود و به همین دلیل با ماسک در اردو حاضر شد و تمریناتش را دنبال می کرد اما متاسفانه خیلی زود بیشتر بازیکنان درگیر این بیماری شدند.

وی ادامه داد: به محض اطلاع از علائم بیماری در یک بازیکن، او را از ترکیب خارج می کردیم اما سرایت ویروس خیلی سریع اتفاق می افتد طوریکه تا به امروز ۸۰ - ۷۰ درصد بازیکنان مبتلا شده اند. تاثیر بیماری روی هر یک از بازیکنان متفاوت از دیگری بوده است اما در مجموع باعث ضعیف شدن بیش از حد آنها شده است. به طور مثال سینا واحدی به خاطر درگیر شدن با این ویروس، طی یک هفته ۵ کیلو کاهش وزن داشت. او در دیدار دوستانه روز گذشته مقابل مهرام بعد از ۵ دقیقه با ضعف بدنی شدیدی مواجد و اصلا نتوانست به بازی ادامه دهد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: در مجموع طی این مدت که اردو را آغاز کرده ایم، در هر جلسه تمرینی یک یا چند بازیکن غایب داشتیم طوریکه اصلا در هیچ جلسه ای ترکیب کامل اردونشینان را در اختیار نداشتیم. فعلا البته به جز حسن علی اکبری، سایر بازیکنان در اردو حضور دارند اما با بدن هایی که به خاطر ابتلا به ویروس ضعیف شده است. اکبری هم شرایطش به گونه ای بود که ترجیح دادیم که خارج از اردو و در منزل مراقبت شود و پس از بهبودی به تمرینات اضافه شود.

ارمغانی با ابراز تاسف از وضعیتی که گریبانگیرِ ملی پوشان بسکتبال در آستانه پنچره پنجم انتخابی جام جهانی ایجاد شده است در مورد برنامه ای که با توجه به این شرایط در فاصله کوتاه باقی مانده مدنظر دارد، گفت: فرصت زیادی نداریم، شرایط بازیکنان هم به گونه ای نیست که بخواهیم تمرینات را فشرده و سنگین کنیم. یک سری تمرینات تاکتیکی داریم که باید آنها را دنبال کنیم و دو دیدار تدارکاتی که پیش بینی کرده ایم را برگزار کنیم تا اینگونه خداقل با هماهنگی و آمادگی نسبی وارد پنجره پنجم شویم.

«با لحاظ کردن مجموع این شرایط و وضعیتی که تیم چین دارد، ارزیابی شما از دیدار با این تیم چیست؟»، ارمغانی در پاسخ به این پرسش گفت: بازی فوق العاده سختی در پیش داریم. نمی توانم پیش بینی از این دیدار داشته باشم اما طبیعی است که کار سختی خواهیم داشت آنهم با شرایطی که الان برای تیم ایجاد شده است. البته همه مربیان و بازیکنان روی این بازیکن متمرکز هستند. بر اساس آن تمرینات را ادامه می دهیم تا بتوانیم نتیجه لازم را بگیریم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال همچنین گفت که طی دو روز آینده حامد حدادی از چین بازگشته و به اردوی این تیم در تهران ملحق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط تیم ملی بسکتبال در حالی به خاطر بیماری اردونشینان و عدم حضور کامل آنها در اردو نگران کننده شده که نتیجه دیدارهای بازیکنان این تیم در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی در سرنوشت آنها برای کسب سهمیه تعیین کننده است.

بسکتبال ایران از آذرماه سال ۱۴۰۰ در مسیر انتخابی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۳ قرار گرفت اما دو شکست دور از انتظاری که ملی پوشان در پنجره دوم و سوم برابر قزاقستان متحمل شدند کار را سخت کرد طوریکه تیم ملی برای قطعی کردن صعودش باید دو دیدار پنجره پنجم برابر چین و استرالیا و دو دیدار پنجره ششم برابر چین و ژاپن را با برد به پایان برساند تا کسب سهمیه خود را به اما و اگر نکشاند اگرچه با این شرایط هم نتیجه دیدارهای قزاقستان هم در سرنوشت ایران تاثیرگذار است.

در حال حاضر تیم ملی بسکتبال با ۵ برد و ۳ باخت از ۸ بازی (با احتساب دیدارهای پنجره اول تا سوم) بعد از استرالیا و چین در رده سوم گروه F قرار دارد.