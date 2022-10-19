جواد داوری: بعید است تیم ملی بسکتبال در کشور ثالث بازی کند

جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین شرایط و تصمیم گیری ها در مورد تیم ملی بسکتبال و دیدارهای خانگی این تیم در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی که به خاطر درخواست استرالیا برای بازی در کشور ثالث به اما و اگر کشیده شده است، توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه بعد از طرح درخواست استرالیایی ها و انجام بازی با آنها در کشور ثالث، از طرف فدراسیون صحبت هایی با «هاگوپ خاجیریان» مدیر دفتر منطقه‌ای فیبا در حوزه آسیا انجام شد، گفت: طبق برنامه از قبل اعلام شده ایران برای هر دو دیدار خود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی میزبان است و ما هم تحت هیچ شرایطی راضی به انجام این دیدارها در کشور دیگری نخواهیم شد. درصحبت با خاجیریان بر این موضوع تاکید شد و به نوعی پاسخ قاطعِ منفی خود را اعلام کردیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: ملاک ما در مورد رسمی بودن هر تصمیمی دریافت ایمیل است و تا به امروز ایمیلی در این زمینه دریافت نکرده ایم. از طرفی اگر قرار بر انجام بازی در کشور ثالث بود باید قاعدتا تا امروز به ایران اعلام می شد تا ما هم برای دریافت ویزا و تهیه بلیت وقت داشته باشیم.

داوری به این پرسش که «استرالیا برای دریافت ویزای سفر به ایران اقدامی انجام داده است؟»، پاسخ منفی داد و گفت: از طرف فدراسیون بسکتبال کارهای برون مرزی لازم در این زمینه انجام شده است اما خودِ استرالیایی برای دریافت ویزا هیچ اقدامی انجام نداده اند. البته برای انجام این کار هنوز مهلت دارند اما تا به امروز درخواستی مطرح نکرده اند.

وی در در ادامه در مورد تیم ملی بسکتبال و شرایط این تیم برای حضور در پنجره پنجم و تعیین کننده انتخابی جام جهانی تصریح کرد: از شنبه هفته آینده اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز می شود. فکر می کنم با اضافه شدن بچیروویچ و کمک های وی شرایط بهتری در تیم ایجاد شود. به دنبال این هستیم که اتحاد و انسجام تیمی بازیکنان بیشتر شود و همزمان مهارت های فنی هم تقویت شود.

«تیم ملی بسکتبال در حالی باید برابر چین بازی کند که در پنجره های قبلی انتخابی جام جهانی و حتی در کاپ آسیا رقابتی با این تیم نداشته است. دیدار با استرالیا هم در شرایطی برگزار می شود که ملی پوشان کشورمان نتیجه رقابت با این تیم در پنجره قبل را واگذار کردند. با این شرایط چه ارزیابی و پیش بینی از دیدارهای پیش رو دارید؟»

رئیس فدراسیون بسکتبال در این زمینه گفت: در پنجره قبل تیم ملی بعد از یک بازی سنگین مقابل ژاپن در تهران، راهی استرالیا شد. ضمن اینکه به خاطر برخی مسائل و آسیب دیدگی ها، تیمی جوان تر و متفاوت از همیشه در اختیار داشتیم. با این شرایط نظرم این است که در سه کوارتر دیدار با استرالیا، بازیکنان مان خوب کار کردند. در مجموع آن دیدار دستاوردهای خوب داشت.

وی در این زمینه ادامه داد: برای دیدار برگشت اینکه استرالیا با چه ترکیبی به تهران می آید، اهمیت دارد. قطعا استرالیا تیم اصلی و اول خود را در اختیار دارد چون طی سال های گذشته آنچه من دیده ام این بوده که بازیکنان استرالیا که در NBA شاغل هستند در آسیا بازی نمی کنند. با این حال اینکه سفر استرالیا به تهران با چه ترکیبی انجام می شود، مهم است. امیدوارم ما هم ترکیبی یکدست و به دور از آسیب دیدگی داشته باشیم.

داوری همچنین در مورد چین تصریح کرد: چین تیمی پرمهره و پرقدرت است. حریف گردن کلفتی در پیش داریم. چینی ها برای سفر به تهران درخواست صدور ویزا برای ۴۰ نفر را داده اند. همین مسئله گویای شرایط خوب این تیم است. اما در مقابل تعصب بازیکنان ایران در دنیا زبانزد است. در بسیاری موارد ورزشکاران ایرانی با وجود مشکلات سخت افزادی کارهای خارق العاده انجام داده اند. برای این بازی هم در کنار آمادگی بازیکنان، به تعصب آنها امید داریم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان در مورد شرایط حامد حدادی برای همراهی تیم ملی بسکتبال گفت: رایزنی و مکاتبات لازم را داشته ایم تا بتوانیم از وجود حامد برای این پنجره استفاده کنیم. امیدواریم مشکلی پیش نیاید و سفر او به تهران انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در چارچوب پنجره پنجم انتخابی جام جهانی باید طی روزهای ۲۰ و ۲۳ آبان ماه در ورزشگاه آزادی به مصاف چین و استرالیا برود.