سفر تیم ملی بسکتبال به ترکیه پیش از حضور در انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجره پنجم انتخابی جام جهانی و اهمیت نتایج دیدارهای این پنجره برای تیم ملی بسکتبال به قدری مهم و حیاتی است که فدراسیون بسکتبال از مدت‌ها پیش در تلاش برای مهیا کردن شرایط دیدار تدارکاتی پیش از این پنجره است.

در همین راستا با نیوزلند، لبنان و قطر مذاکراتی صورت گرفت اما نیوزلندی‌ها برای سفر به ایران خیلی قاطع پاسخ منفی دادند و لبنان و قطر هم اصلاً واکنشی نسبت به دعوتنامه ارسالی ایران نداشتند.

به همین دلیل فدراسیون بسکتبال دیدار بسکتبالیست‌های ملی پوش یا باشگاهی ترکیه را در برنامه قرار داده است و از طریق یکی از اعضای هیات رئیسه خود (بهلولی) پیگیر این موضوع است تا در صورت امکان تیم ملی بسکتبال پس از آغاز اردوی آماده سازی خود برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، سفری به ترکیه داشته باشد و با یکی از تیم‌های ملی یا باشگاهی این کشور دیدارهایی برگزار کند.

چین و استرالیا حریفان ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی هستند. دیدار با این دو تیم ۲۰ و ۲۳ آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. ملی پوشان ایران که در گروه F انتخابی جام جهانی قرار دارند در پنجره ششم و پایانی مسابقات هم باید با ژاپن (۴ اسفندماه) و چین (۷ اسفندماه) رقابت داشته باشد.