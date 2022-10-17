۶۱ میلیارد دلار هزینه برای خرید غول رایانش ابری اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برادکام قصد دارد بدین منظور ۶۱ میلیارد دلار هزینه کند که در نوع خود کم سابقه است.

خبر عقد این قرارداد در ماه می اعلام شد. این توافق دومین معامله بزرگ حوزه فناوری جهان تاکنون در سال جاری میلادی است و نشان دهنده تلاش برادکام برای تنوع بخشیدن به تجارت خود در حوزه ساخت نرم افزارهای سازمانی است.

بخش‌های فنی این توافق خرید مورد بررسی جدی رگولاتورهای متنوعی در سراسر جهان قرار گرفته که نگران تمرکز قدرت در حوزه فناوری کلود در تعداد کمی از بازیگران هستند و احتمال می‌دهند شرکت‌های بزرگ‌تر کسب‌وکارهای نوپا را فقط برای تعطیل کردن آنها خریداری کنند.

برادکام مدعی است این خرید رقابت بیشتری را در بازار ابری ایجاد می‌کند، جایی که در حال حاضر بازیگران بسیار بزرگی در آن وجود دارند و لذا خطر انحصارطلبی وجود ندارد.