به گزارش خبرنگار مهر ، ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا که به بهانه حضور در مراسم روز ملی پارالمپیک به ایران سفر کرده است امروز سه شنبه در نشست خبری که در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد در مورد مسائل مرتبط با این حوزه توضیح داد.

وی ابتدا با بیان اینکه به نیابت از کمیته پارالمپیک آسیا از همه تشکر می‌کنم که در این رویداد بودم به برنامه هایی که طی حضور در ایران در انها شرکت داشت اشاره کرد و گفت: در سه روز قبل برنامه فشرده‌ای داشتیم، با سجادی و خسروی وفا و همچنین با ورزشکاران دیدار کردیم.

وی ادامه داد: معتقدم که پانزدهمین مراسم روز ملی پارالمپیک این پیام را داد که پارالمپیک ایران توانسته الگوی توسعه پایدار برای سایرین باشد. عبور از پاندمی کرونا نشانه‌ای از اراده و شجاعت شما در این عرصه است. معتقدم ورزشکاران ایران نشان دادند که نمونه خوبی از موفقیت در کل دنیا هستند و این را در رویدادهای بین‌المللی با اهتزاز پرچم ایران نشان داده‌اند.

ماحد با یادآوری اینکه در رشته دوومیدانی فعالیت داشته است، یاداور شد: در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار عبدالرضا جوکار را دیدم و از آن زمان بهترین دوستم و بهترین ورزشکار از نظر من بوده است. با توجه چیزهایی که دیدم، می خواهم از رهبر و دولت و مردم و ورزشکاران تشکر کنم که همیشه از جنبش پارالمپیک حمایت کرده‌اند.

وی درمورد اولین سفرش به ایران و تأثیر مراسم روز ملی پارالمپیک بر روی جنبش پارالمپیک تصریح کرد: این اولین دیدار من از این مراسم بود و اهمیت زیادی داشت. انرژی مثبت زیادی از این مراسم دریافت کردم به ویژه اینکه گروه‌های مختلف سنی حضور داشتند.

رئیس پارالمپیک آسیا در پاسخ به این سوال که «چرا ایران کرسی خاصی در کمیته پارالمپیک آسیا ندارد؟»، گفت: ایران نتایج خوبی در سطح جهانی و بین‌المللی داشته و این امکان هست که کرسی داشته باشد. درها برای این موضوع باز است اما باید نماینده ایران درخواست بدهد و در زمانبندی مشخص و دموکراتیک وارد شود. از نظر من مانعی برای حضور ایرانی ها در هیأت اجرایی و سایر کمیته های مختلف وجود ندارد.

وی درباره ارزیابی اش از امکانات ورزشی برای معلولان در کشور ایران نیز گفت: از مکان‌های مختلفی در این چند روز بازدید کردم. شما باید به آنچه دارید افتخار کنید. ما هم افتخار می‌کنیم. شما تجهیزات خوبی را دارید و خودتان تولید کرده‌اید. همچنین کارگروه های زیادی وجود دارد که به نظرم شما کار بسیار بزرگی انجام می‌دهید.

«در دو دوره ریاستش با چه چالش هایی در زمینه پیشرفت در زمینه ورزش معلولین روبرو بوده است؟»، رئیس پارالمپیک آسیا در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: من رئیس یکی از قاره‌های بزرگ دنیا هستم. یکی از چالش های اصلی ما ایجاد ارتباط موثر است. تلاش ما بر این بوده که افراد را به هم نزدیک کنیم. ایران می‌تواند به سایرین کمک کند. من به کشورهای دیگر رفته‌ام و همه آماده کمک به سایرین هستند و تجربیات موفق خود را به اشتراک بگذارند. قطعا ما چالش‌هایی داریم اما سعی می‌کنیم آنها را مرتفع کنیم.

وی در مورد تعویق بازی‌های پاراآسیایی و راهکارهایی مورد نظر برای مدیریت این چالش نیز خاطرنشان کرد: جهان با چالش کرونا روبرو بود اما متوقف نشدیم. در برگزاری رویدادها از استانداردهای بین‌المللی تبعیت کردیم چون ایمنی ورزشکاران اهمیت زیادی داشت.

وی افزود: همکاری نزدیکی با کمیته برگزاری بازی های پاراآسیایی داریم. دو روز دیگر جلسه آنلاینی خواهم داشت. در حال بازگشت به دوران قبل از کرونا هستیم و شاهد رویداد خوبی خواهیم بود.

ماجد همچنین در مورد میزبانی کمیته پارالمپیک آسیا از مسئولان پنج منطقه آسیا گفت: هفته گذشته جلسه‌ ای سالیانه داشتیم. اهمیت جلسه این است که درهای همکاری آسیا را با سایر مناطق باز می‌کنیم. ما توانستیم به تبادل تجربیات بپردازیم. ما با هم قدرتمندتر هستیم و باید به هم کمک کنیم.

وی با بیان اینکه روز گذشته دیدم که ایران تولیدات ملی دارد، ادامه داد: اگر این تولیدات مورد تایید باشند، اتفاقات خوبی است که می‌توانیم از تولیدکنندگان ایرانی هم حمایت کنیم. ما باید با صلح و عشق کار کنیم تا با کمک هم یک منطقه قدرتمند بسازیم.

رئیس پارالمپیک آسیا در پاسخ به این سوال که «کمیته پارالمپیک ایران به شما در مسیر رسیدن به اهدافتان چه کمکی می تواند داشته باشد؟"، گفت: مقرر شده در مجمع عمومی بعدی فرصتی را به ایران بدهیم تا اقدامات و تجربیات خود را ارائه کند.

ماجد با بیان اینکه در سفر به ایران با رهبران جنبش پارالمپیک در ایران ملاقات کردم و به نظرم پروژه‌های زیادی می‌توانند در ایران فعال باشند، خاطرنشان کرد: معتقدم بین ایران و کمیته پارالمپیک آسیا می‌تواند تفاهم‌نامه های مختلفی امضا شود، البته نهایی نشده، ولی فکر می‌کنم که ایران می‌تواند میزبان بازی‌های پاراآسیایی زمستانی باشد، چون امکانات خوبی در توچال وجود دارد.

این مقام مسئول در پارالمپیک آسیا همچنین با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد ۴ هزار ورزشکار در ۲۲ رشته بازی های پاراآسیایی هانگژو حضور داشته باشند، گفت: شرایط نسبت به دوره قبل هنوز عادی نشده اما امیدواریم در هانگژو نیز این رشته ها و این تعداد ورزشکار را داشته باشیم.

وی درباره عدم استقبال کشورها از رشته‌هایی همچون فوتبال هفت نفره و پنج نفره در بازی‌های پاراآسیایی و پارالمپیک گفت: در فوتبال هفت نفره، باید فدراسیون جهانی این رشته تلاش بیشتری کند. ما هم البته پیگیری می‌کنیم اما نیاز است کشورهای بیشتری فعال شوند. باید بررسی شود که چرا کشورها در این رشته‌ها ادامه ندادند. ضمن اینکه من هم در کمیته بین‌المللی پارالمپیک این مسئله را پیگیری خواهم کرد.

عدم توسعه برخی کشورهای آسیایی در ورزش معلولان موضوع دیگری بود که ماجد در مورد آن گفت: پیام ما این است که با هم قویتر هستیم. برنامه‌ریزی نیز به شکلی است که به این هدف برسیم تا کسی عقب نماند. باید داستان‌های موفقیت کشورهایی همچون چین و ژاپن شنیده شود تا از تجربیات آنها بهره ببریم. همه از امکانات یکسانی برخوردار نیستند و باید همه به هم کمک کنیم‌. باید از ایران و سایر کشورهای قوی کمک بگیریم تا همه در این مسیر رشد قرار بگیرند.

ماجد در مورد دیدار با وزیر ورزش با تاکید بر اینکه جلسه‌ای خوب داشته است، تصریح کرد: ایده‌هایی را به یکدیگر دادیم. وزیر ورزش اعلام کرد که در چند شهر امکان تشکیل آکادمی و کمپ وجود دارد. این مسئله درها را برای همکاری ها باز کرد. این اولین دیدار من با وزیر ورزش و سایر مسئولان بود. فکر می‌کنم تیم ما در کمیته پارالمپیک آسیا اقداماتی را در مسیر تفاهم‌نامه با ایران خواهند داشت.

در بخشی از این نشست خبری «طارق» دبیر اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا هم صحبت هایی در مورد سیاست‌های این کمیته در انتخاب میزبانان بازی‌های پاراآسیایی مطرح کرد.

وی در این زمینه گفت: ما همکاری نزدیکی با شورای المپیک آسیا داریم. آنها میزبان بازی‌های آسیایی را از بین کاندیداها انتخاب می‌کنند و ما هم در میزبانی بازی‌های پاراآسیایی دنباله روی آنها هستیم. میزبانی برای قطر و عربستان است، امیدواریم که یک روز هم ایران میزبان باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سوالات زیادی درباره روز ملی پارالمپیک ایران مطرح شد، گفت: باید اشاره کنم که فرانسه هفته قبل برای اولین بار این روز را جشن گرفت در حالی که این مراسم در ایران پانزدهمین دوره بود. باید به این موضوع اشاره کنم که چرا دولت چین بازی‌های المپیک زمستانی را عقب نینداخت. تعداد ورزشکاران در المپیک زمستانی محدودتر است ، ضمن اینکه این دوره بسیار سختگیرانه برگزار شد و مشکل حمل و نقل نیز وجود داشت.

طارق تاکید کرد: حضور ورزشکاران بسیار اهمیت دارد، چون اگر نتوانند شرکت کنند ، امکان موفقیت کم می‌شود. ما تلاش می‌کنیم تا شرایط المپیک زمستانی در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو تکرار نشود.