حدود یک میلیون نفر در ایران جزء زیست بوم نخبگان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دوازدهمین همایش ملی نخبگان که با حضور آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، جمعی از وزرا و نخبگان برگزار شد، با اشاره به این‌که تأسیس بنیاد ملی نخبگان یکی از ابتکارات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این ابتکار به تدبیر رهبری است که همواره گفتمان ساز و سیاست گذار اصلی توسعه علم و فناوری به عنوان تنها کلید پیشرفت کشور بوده اند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف، مدیران خدوم و دلسوزی زحمت کشیده اند که ثمره آن شناسایی بیش از ۵۰ هزار نفر استعداد برتر و نخبه ارزشمند و تسهیل ساز و کارها برای استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها در مسائل کشور بوده است.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بر اساس استانداردهای جهانی قریب به یک درصد جمعیت هر کشور در جایگاه استعدادهای برتر و نخبگان آن جامعه قرار می‌گیرند ادامه داد: قریب یک میلیون نفر در ایران ۱۰۰ میلیونی یعنی ۲۰ برابر آنچه که امروز به صورت رسمی در بنیاد ملی نخبگان شناخته‌ایم، جز زیست بوم نخبگانی ایرانی هستند.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال‌های اخیر گفتمان نخبگی عموماً حول دانشجویان و استادان رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پزشکی شکل گرفته است، عنوان کرد: توجه به نخبگان علوم انسانی و هنر در دنیایی که فرهنگ و رسانه و محتوای دیجیتال حرف اول را در جهت دهی ملت‌ها و کشورها می‌زند و همچنین توجه به نخبگان حوزه علوم پایه برای پرورش سرآمدان شاخص این حوزه‌ها و تأثیرگذاری در جامعه و ساختن آینده علم، فناوری و نوآوری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرد.

دهقانی فیروزآبادی عنوان کرد: نخبگان هر جامعه بر اساس استعدادها و توانمندی‌های ذاتی، نعمت‌ها و معادن تدبیر و مدیریت و حکمرانی برای هر جامعه هستند که اگر در مصادر امر قرار بگیرند بهترین تأثیرگذاری را در آحاد جامعه برای حل مسائل و مشکلات و هدایت کشور به سمت پیشرفت، استقلال، امینت و آزادی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در پیاده سازی سند راهبردی کشور در امور بنیاد نخبگان ۲۴ دستگاه نقش اجرایی و مأموریتی دارند، عنوان کرد: پس از ۱۰ سال اما در حدود نیمی از این میزان محقق شده است. با توجه به راهبردهای دولت سیزدهم در عدالت محوری و مردمی بودن این سند راهبردی باید به همت مدیران این بنیاد و حمایت شخص رئیس جمهوری در پیگیری مطالبه از همه دستگاه‌های کشور و پایان دولت به صورت کامل اجرا شود.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: در راستای این مأموریت، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی نخبگانی و همچنین نخبگان برگزیده همین بنیاد برای مدیریت، اجرا و کارشناسی در همه اجزای بنیاد ملی نخبگان یک راهبردی جدی است به فضل خدا در دولت سیزدهم محقق خواهد شد. قطعاً بهترین کسی که می‌تواند نخبگان و امور نخبگان را مدیریت کند همین نخبگان هستند.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تکریم و احترام به استعدادها و نخبگان را اصلی ترین مبنای بنیاد ملی نخبگان دانست و افزود: استفاده از ابزارهای فعال شناسایی نخبگان با به کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی و معرفی نخبگان توسط نخبگان به جای روش‌های خوداظهاری با ارائه سند و فرم‌ها که عموماً زمان بر بوده و دور از شأن است در دستور کار جدی بنیاد ملی نخبگان قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه دایره نخبگانی از افراد دانشگاهی به سایر حوزه‌ها همچون مدیریت، بازار، صنعت، مهارت‌های کسب و کار، فرهنگ و سیاست حکمرانی و غیره بنیاد نخبگان را به نهادی جامع و تأثیرگذار در همه ارکان و نهادهای کشور و بانک اطلاعاتی جامعه متخصصان و مدیران سرآمدان کشور برای به کارگیری در جایگاه‌های مهم مدیریتی و تخصصی تبدیل خواهد کرد.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری در سال‌های گذشته توسعه دهنده سازوکارهای قانونی و زیرساخت برای رجوع شرکت‌های دانش بنیان و خلاق بوده است؛ عنوان کرد: از طرف دیگر بنیاد همیشه متصل به جریان اساتید و دانشجویان برای کشف و شناسایی استعدادهای برتر در دانشگاه‌ها بوده است.

وی با بیان این‌که هسته‌های نخبگانی استاد محور که مورد تاکید ویژه رهبری انقلاب بوده و هست هر کدام از آنها بذر رویش یک شرکت دانش بنیان یا خلاق فاخر خواهند بود، افزود: با توجه به این مهم باید بتوان با هماهنگی کامل معاونت و بنیاد در یک فرآیند روشن خط سیری برای تشکیل هسته‌های نخبگانی حول اساتید شاخص و سرآمد در بنیاد و هدایت آنها و تشکیل شرکت‌های نوپای دانش بنیان و خلاق برای حمایت در معاونت علمی تشکیل داد.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: در راستای این هدف راهبردی شتاب دهنده‌های علمی و فناوری کشور در سازوکار که تعیین خواهد شد در بنیاد ملی نخبگان و نظارت بر آنها در معاونت علمی انجام شده که این شتاب دهنده‌ها بستر رشد هسته‌های نخبگانی خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان برای توانمندسازی استعدادهای کشور برای تربیت حکمرانان نخبه به رفع دغدغه‌های معیشتی آنان تاکید کرد و گفت: رفع دغدغه معیشتی مسکن برای ۱۰۰۰ نخبه سرآمد در سال جز برنامه‌هایی است که با حمایت دولت مردمی محقق خواهد شد.

دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر تلاش برای توسعه بازار واقعی محصولات دانش بنیان با همت معاونت علمی و نقش آفرینی نخبگان گفت: با اجرای قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان فرصت واقعی برای بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور و یا استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها در همان کشورها برای حل مسائل کشور ایجاد خواهد شد که می‌تواند بسیار امیدبخش باشد.

دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار «حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران» به همت بنیاد ملی نخبگان و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از نخبگان در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، صنعتی و فرهنگی، دیدگاه‌های خود را با مسئولان در میان گذاشتند و در قالب پانل‌های تخصصی زمینه‌های نقش آفرینی نخبگان در حکمرانی، حمایت از زیست‌بوم نخبگان و پرورش استعدادهای برتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.