ایران بهشت گیاهان دارویی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر رضایی بعدازظهر سه شنبه در چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی در رامسر با بیان اینکه ایران بهشت گیاهان دارویی در جهان به شمار می‌رود، گفت: باید از ظرفیت استان‌های مختلف و تولیدات گیاهان دارویی آن برای صادرات بهره گیریم.

وی با اظهار اینکه گونه‌های مختلف گل وگیاه دارویی نظیر گل محمدی، گل گاوزبان و غیره در ایران و مازندران تولید می‌شود، افزود: وضعیت گیاهان دارویی در عرصه‌ها بحرانی است و از نظر آب و دانه با مشکل روبرو است.

وی از تشکیل ۹۰ کارگروه تخصصی برای بررسی وضعیت گیاهان دارویی در کشور خبر داد.

سیداسدالله تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به وجود ۱۱ اقلیم دنیا در ایران گفت: ۷۰ درصد گونه‌های گیاهی در ایران وجود دارد و این نشان از تنوع بالای زیستی بالا است.

وی با عنوان اینکه باید سمت تولید گیاهان دارویی برویم و چالش‌های موجود را رفع کنیم، تصریح کرد: شکاف میان دانشگاه‌ها، صنایع فناوری و شرکت‌های میان دست باید رفع شود و همچنین از خام فروشی گیاهان دارویی جلوگیری کنیم.