شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی یک سال و سه ماه سپری شده از دوران مسئولیت‌شان در جایگاه ریاست قوه قضائیه، نسبت به دیوان عالی کشور و حضور در میان نخبگان قضائی و علمی این دیوان اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و طی این مدت دو مرتبه در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور یکی از معضلات و مشکلات اساسی در این دیوان را ورودی زیاد پرونده‌ها طی چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: دیوان عالی کشور مرجعی است که باید در خصوص مسائل کلان قضائی رأی بدهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه در زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور راهکاری جز اصلاح برخی مقررات قانونی وجود ندارد، عنوان کرد: ما در دیوان عالی کشور پیشنهادات خود را مبنی بر اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی ارائه داده و امیدواریم که معاونت حقوقی قوه قضائیه روند اصلاحات این مواد قانونی را به نحو احسن و در اسرع وقت به پیش ببرد.

وی همچنین از گردآوری و چاپ مجموعه‌ای از تمام آرا وحدت رویه تاریخ دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: کار مثبتی که اخیراً در هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، جمع‌آوری و چاپ یک مجموعه از تمام آرا وحدت رویه تاریخ این دیوان اعم از حقوقی و کیفری بود که این مجموعه می‌تواند برای قضات سراسر کشور بسیار مفید باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه این دیوان برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، امنیتی و برخی موضوعات دیگر، شعب ویژه‌ای را در نظر گرفته است، تصریح کرد: با توجه به ورودی و حجم بالای پرونده‌ها در دیوان عالی کشور، کلیه کارکنان این دیوان اعم از قضات و کارمندان اداری، همکاری بسیار خوب و صمیمانه‌ای را در راستای رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنها داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه دیوان عالی کشور و قضات این دیوان، حمایت کامل خود را از مواضع قاطعانه رئیس قوه قضائیه در ایجاد امنیت در کشور، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح امور، اعلام می‌کنند.

