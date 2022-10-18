مصطفی آمون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۰ هزار جلد کتاب با همکاری و همیاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تجهیز کتابخانه‌ها بین کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان توزیع شد.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی کانون‌های مساجد است که با ایجاد کتابخانه در مساجد، به این امر مهم اهتمام شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان از مهمترین اهداف تأمین این زیرساخت فرهنگی در کانون‌های مساجد است.

آمون افزود: هم اکنون بیش از ۱۸۶ کتابخانه باز و مخزن‌دار در کانون‌ها مشغول ارائه خدمات کتابخانه‌ای هستند و بیش از ۴۲ هزار عضو کتابخانه هستند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم توزیع این ۱۰ هزار جلد کتاب موجب ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین اعضای کانون‌های مساجد شود، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه‌های مختلف کتابخوانی در مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله برنامه‌هایی است که به همت کانون‌ها در بین اعضا و فعالان اجرا می‌شود و با استقبال مواجه است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل اضافه کرد: رویکردهای نوینی در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی برای بچه‌های مسجد پیش‌بینی شده که به زودی در کانون‌های مساجد سراسر کشور اجرایی خواهد شد.