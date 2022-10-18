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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۷

سارا عرفانی خبر داد؛

دورهمی اهالی فرهنگ و ادب با محوریت داستان‌خوانی برگزار می‌شود

دورهمی اهالی فرهنگ و ادب با محوریت داستان‌خوانی برگزار می‌شود

سارا عرفانی نویسنده و موسس کانون ادبی بانوی فرهنگ گفت: دورهمی اهالی فرهنگ و ادب با محوریت داستان‌خوانی از ۲۴ مهر یکشنبه هر هفته در حوزه هنری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا عرفانی نویسنده و مؤسس کانون ادبی بانوی فرهنگ در افتتاحیه یکشنبه‌های فیروزه‌ای گفت: یکشنبه‌های فیروزه‌ای فرصتی برای دورهمی اهالی فرهنگ و ادب است.

نویسنده کتاب لبخند مسیح به خوانش و بررسی داستان‌های اعضای بانوی فرهنگ در یکشنبه‌های فیروزه‌ای اشاره کرد و گفت: داستان‌نویسان در این قرار داستان‌هایشان را می‌خوانند تا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

عرفانی یکشنبه‌های فیروزه‌ای را فرصتی برای دورهمی اهالی فرهنگ و ادب خواند و افزود: در این گعده صمیمانه گفت‌وگو می‌کنیم، با پاتوق‌های فرهنگی آشنا می‌شویم و فرهنگ داستان‌خوانی را تقویت می‌کنیم.

دورهمی اهالی فرهنگ از ۲۴ مهر هر هفته یکشنبه‌ها در حوزه هنری انقلاب اسلامی با محوریت داستان و داستان خوانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5611948

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