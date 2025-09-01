پنجمین قرار «هیئت کتاب» به یاد امام رضا (ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دورهمی هیئت کتاب به میزبانی فرهنگسرای گلستان و با حضور سارا عرفانی نویسنده، میثم یاوری کارشناس تربیتی و محسن رزوان شاعر آئینی برگزار شد. این دورهمی صمیمانه کتاب میزبان نوجوانانی بود که مشتاقانه در پی یافتن جواب‌هایی برای سوالات خود از لابه لای صفحات کتاب می‌گشتند.

نوجوانان علاقمند در همنشینی کتاب و هیئت، کتاب‌های پنج شنبه فیروزه‌ای و یک قمقمه دریا را بازخوانی کردند.

سارا عرفانی در ابتدای این جلسه گفت: همچنان معتقدم نوشتن از ائمه (ع) کار بسیار سختی است، اما ایده این کتاب در یکی از زیارت‌هایی که از حرم مطهر امام رضا (ع) داشتم پدید آمد. به شخصیت‌های اصلی داستانم بسیار علاقمند هستم و به همین دلیل اجازه ندادم در متن داستان اتفاقات بدی برای‌شان رخ بدهد.

وی با اشاره به انتخاب نام شخصیت‌های این کتاب گفت: دلیل انتخاب نام «غزاله» برای یکی از شخصیت‌های داستانم اشاره به آهویی است که امام رضا (ع) ضامنش شد و دلیل انتخاب نام «سلمان» برگرفته از نام یکی از یاران پیامبر (ص) بود که در خصوصیات اخلاقی پسندیده شهره و مقرب ایشان بودند. انتخاب نام پنجشنبه فیروزه‌ای، اتفاق خوشایندی بود که در مورد امام رضا (ع) برایم پیش آمد و رنگ آن فیروزه‌ای بود.

این نویسنده با اشاره به زاویه دید پنجشنبه فیروزه‌ای گفت: این کتاب از زاویه دید دو نفر روایت می‌شود و سعی به چالش کشیدن مخاطب دارد چرا که داستان جذابیت خود را حفظ می‌کند و فضایی برای کشف و شهود مقابل نگاه خواننده می‌گشاید. غزاله در این داستان دختری دانشجو و امروزی است که به نیت گرفتن حاجت به زیارت می‌رود اما با رویدادهایی که در روند داستان رخ می‌دهد اتفاقات دیگری برایش پیش می‌آید که در اصل دیدار مهم‌تر از حاجت است.

نوجوانان حاضر در نشست پرسش‌های خود را از قبیل اینکه از چه ایده‌ای برای خلق غزاله و سلمان در کتاب استفاده کرده اید؟ چرا برای شروع در ابتدای کتاب شعری از حافظ انتخاب شده است؟ در مورد شخصیت‌های داستان و غزاله قصد رساندن چه پیامی را به مخاطب داشتید و با نگارش این داستان دوست دارید مخاطب با خواندن آنچه تغییری در خودش ایجاد کند با نویسنده در میان گذاشتند.

در بخش دیگری از این مراسم، محسن رزوان شاعر آئینی اشعاری از امام رضا (ع) خواند و فضای این جلسه را معطر به نام امام هشتم کرد.

همچنین میثم یاوری کارشناس مذهبی گفت: خداوند هیچ کاری را بدون اسباب و وسیله انجام نمی‌دهد؛ در خلقت جهان نیز به یک واسطه و با یک وسیله این کار را انجام داد و آن خلق وجود نازنین پیامبر (ص) است و از وجود مبارک ایشان ۱۳ نور دیگر بوجود آمد.

وی ادامه داد: در مسئله حاجت خواهی از ائمه (ع) این موضوع نمود پیدا می‌کند؛ به این صورت که کسی که همه وجود من بسته به اوست پس اگر از او حاجتی بخواهیم در اصل هدیه کوچکی است که از دریای لطف بیکران آنها خواسته‌ایم. به عبارتی حاجت گرفتن نه به معنای طلب نمودن برای ماست؛ بلکه در اصل همین که هستیم و هر چه که داریم به خاطر وجود پیامبر (ص) و ائمه (ع) است.پرسش و پاسخ نوجوانان از نویسنده و کارشناس مذهبی حاضر در برنامه و خوانش بخش‌هایی از کتاب توسط نوجوانان، برگزاری مسابقه از کتاب و اهدای جوایز به برندگان از دیگر رویدادهای پنجمین دورهمی هیئت کتاب بود.