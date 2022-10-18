ادعای عجیب نشریه انگلیسی:ایران را از جام جهانی ۲۰۲۲ کنار بگذارید!

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از «تلگراف» انگلیس، در فاصله اندک باقیمانده تا اولین بازی تیم ملی ایران برابر انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ درخواست‌هایی برای محروم کردن تیم ملی ایران از حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ به فیفا ارسال شده است که دلیل آن اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در موج اخیر حملاتش علیه اوکراین بوده است، موضوعی که تهران و مسکو آن را رد کرده اند.

«کریس برایانت» عضو پارلمان انگلیس و وزیر امور خارجه سابق انگلیس در ادامه این گزارش کاملاً مغرضانه و سیاسی نشریه انگلیسی گفت: «مقامات ورزشی سراسر جهان در هر رشته‌ای که هستند باید خیلی دقیق مراقب درگیری مستقیم ایران و حمایت آن از پوتین باشند. شرکت فرصت در هر رویداد ورزشی باید از چنین کشورهایی گرفته شود.

تلگراف در ادامه گزارش بی منطق خود عنوان کرد: در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، فیفا و یوفا، تیم ملی و نمایندگان باشگاهی روسیه را از شرکت در تمامی رویدادهای فوتبالی از جمله جام جهانی و مقدماتی یورو ۲۰۲۴ محروم کرده‌اند. در همین راستا بلاروس نیز به عنوان متحد روسیه در این جنگ، تا اطلاع ثانوی از برگزاری بازی‌های خانگی‌اش در خاک خود محروم شده و باید آن بازی‌ها را در کشوری بی‌طرف و پشت درهای بسته انجام دهد. اگر استفاده از پهپادهای ایران علیه اوکراین ثابت شود، با محرومیت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا نیز مواجه خواهد شد.