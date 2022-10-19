افزایش احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهار محال و بختیاری

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرهای لردگان، اردل، شلمزار مرکز شهرستان کیار و روستای ایلبیگی شهرستان سامان با دمای هوای ۲۸ درجه سانتیگراد به‌عنوان گرم‌ترین نقاط چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه اعلام شده است.

وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دمای هوای چهارمحال و بختیاری در روزهای پایانی هفته جاری با کاهش نسبی و تدریجی مواجه می‌شود.

چراغ‌پور تصریح کرد: با توجه به کاهشی بودن دمای هوای چهارمحال و بختیاری همچنان احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی استان تا پایان هفته جاری به‌ویژه برای ذرت، لوبیا، انگور و گیاهان جالیزی وجود دارد.

وی یادآور شد: کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت ناشی از سرمازدگی باید هر چه سریع‌تر محصولات خود را برداشت کنند تا با مشکل مواجه نشوند.