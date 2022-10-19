  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۷

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبرداد؛

افزایش احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهار محال و بختیاری

افزایش احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهار محال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در این استان خبر داد.

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرهای لردگان، اردل، شلمزار مرکز شهرستان کیار و روستای ایلبیگی شهرستان سامان با دمای هوای ۲۸ درجه سانتیگراد به‌عنوان گرم‌ترین نقاط چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه اعلام شده است.

وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دمای هوای چهارمحال و بختیاری در روزهای پایانی هفته جاری با کاهش نسبی و تدریجی مواجه می‌شود.

چراغ‌پور تصریح کرد: با توجه به کاهشی بودن دمای هوای چهارمحال و بختیاری همچنان احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی استان تا پایان هفته جاری به‌ویژه برای ذرت، لوبیا، انگور و گیاهان جالیزی وجود دارد.

وی یادآور شد: کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت ناشی از سرمازدگی باید هر چه سریع‌تر محصولات خود را برداشت کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 5612263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها