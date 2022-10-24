مقابله با بیابان زایی در مرکزی در اولویت برنامه ها قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه در حاشیه بازدید از کویر میقان اراک گفت: مقابله با بیابان زایی در این استان و کویر میقان اراک از برنامه‌های اولویت دار استانداری و مجموعه استان است.

استاندار مرکزی افزود: حدود ۴۸۰ هزار هکتار اراضی بیابانی، نیمه بیابانی و کویری در این استان وجود دارد که ۵۰ هزار هکتار این اراضی در ناحیه کویر میقان اراک قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به توسعه شدید بیابان در کویر میقان اراک و وجود تهدید برای حوزه‌های شهری و مناطق سکونتگاهی و صنایع نزدیک کویر میقان باید با همکاری منابع طبیعی و شرکت‌ها از بیابان زایی در این منطقه جلوگیری شود.

استاندار مرکزی اضافه کرد: اکنون برخی شرکت‌های استان مرکزی در زمینه مقابله با بیابان زایی در کویر میقان اراک فعال هستند و با توجه به وجود فرسایش شدید بادی در ۶۰۰ هکتار از حاشیه جنوبی کویر میقان این شهرستان، نیاز است با انعقاد تفاهم نامه با شرکت‌هایی که در این ناحیه فعال هستند زمینه مشارکت برای بیابان زدایی در این منطقه فراهم شود.

مخلص الائمه یاد آور شد: باید با بسیج همگانی و با انجام اقدامات مقابله‌ای از گسترش بیابان در استان مرکزی به خصوص کویر میقان اراک جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اعتباراتی از محل سفر هیئت دولت و اعتبارات استانی برای مقابله با بیابان زایی به استان مرکزی اختصاص یافته که به تدریج در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان قرار می‌گیرد.