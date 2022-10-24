۳۰ درصد انار استان مرکزی صادراتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طهماسبی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره انار در ساوه افزود: جشنواره انار امسال در مسجد جامع ساوه برگزار می‌شود تا علاوه بر معرفی انار به عنوان محصول شاخص ساوه، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری نیز به شرکت کنندگان در جشنواره معرفی شود.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد که با توجه به عجین بودن نام ساوه با انار، امسال این جشنواره برای نخستین بار در سطح ملی برگزار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی ساوه ادامه داد: فرآیند برگزاری سالانه جشنواره انار در قطب تولید این محصول که آوازه جهانی دارد چندسالی است متوقف شده و برخی نقاط دیگر کشور پیشتازی کرده و اقدام به برپایی جشنواره انار کردند.

طهماسبی با اشاره به اینکه ساوه با محصول انار در جهان شناخته می‌شود، تاکید کرد: ساوه دارای مزیت صنعتی، کشاورزی، گردشگری و تاریخی است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که توانمندی‌های این شهرستان در حاشیه برپایی جشنواره انار به بازدیدکنندگان معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه در برپایی این رخداد ملی باید از همه ظرفیت‌های شهرستان در هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن جشنواره استفاده کرد، گفت: علاوه بر عرضه محصول انار و فرآورده‌های آن در نمایشگاه باید سازوکاری فراهم شود تا شرکت‌کنندگان در روستاهای انار خیز حضور یافته و ضمن بازدید از باغات انار از نزدیک در جریان فرآیند تولید انار و فرآورده‌های آن قرار گیرند و شور و نشاط به همراه داشته باشد.

به گفته وی، شهرستان ساوه دارای یک هزار هکتار باغات انار است که حدود ۴۰۰ هکتار از آن در مرکز شهرستان قرار دارد.

استان مرکزی بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ انار دارد

در ادامه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: سطح باغات استان مرکزی ۱۰۵۰۰ هکتار بوده که از این سطح ۱۲۰ هکتار نهال و بقیه باغات بارور ماست.

ابراهیم زارعی گفت: میزان تولید انار استان مرکزی در سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار تن بوده است با میانگین ۱۵ هزار کیلو گرم در هکتار. همچنین از نظر سطح و عملکرد انار استان در رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: انار استان شامل انار درجه یک که جنبه صادراتی به خارج از کشور را دارد و حدود ۳۰ درصد انار استان را تشکیل می‌دهد و انار درجه ۲ که مصرف داخل را دارد حدود ۴۰ درصد انار استان را تشکیل می‌دهد.