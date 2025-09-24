رضا ایاز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره انار ساوه در سال جاری خبر داد و افزود: این رویداد فرهنگی مهم از اول تا دهم آبان ماه در محوطه تاریخی مسجد جامع ساوه برگزار خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری ساوه با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: جشنواره انار ساوه فرصتی منحصربه‌فرد برای معرفی یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی این منطقه است که سال‌ها به عنوان نماد فرهنگ و اقتصاد محلی شناخته شده است.

ایاز گفت: امسال با تلاش‌های انجام شده، حدود ۱۵۰ غرفه از تولیدکنندگان و فعالان مرتبط با صنعت انار از شهرهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت تا تنوع و کیفیت محصولات خود را به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: جشنواره انار تنها به معرفی محصول اختصاص ندارد، بلکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری نیز در کنار آن برگزار می‌شود تا تجربه‌ای کامل و جذاب برای بازدیدکنندگان فراهم آید.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری ساوه افزود: امسال همزمان با جشنواره انار، جشنواره اقوام ایرانی نیز در محوطه جشنواره برگزار خواهد شد.

ایاز ادامه داد: این جشنواره فرهنگی-هنری فرصتی است تا تنوع و غنای فرهنگی اقوام مختلف کشور به نمایش گذاشته شود و بازدیدکنندگان با آداب و رسوم، موسیقی، لباس‌های محلی و هنرهای سنتی اقوام ایرانی آشنا شوند.

وی همچنین به برنامه‌های جانبی این جشنواره اشاره کرد و گفت: برنامه‌های متنوعی همچون کارگاه‌های آموزشی مرتبط با کشاورزی، تولید فرآورده‌های جانبی انار، مسابقات فرهنگی و هنری، نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای بومی، اجرای موسیقی زنده و نمایش‌های سنتی برگزار خواهد شد که همه این‌ها موجب جذب بیشتر گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و محصولات محلی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه محل برگزاری جشنواره، گفت: محوطه تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ساوه، فضای مناسبی برای برگزاری چنین رویدادهایی است چرا که می‌تواند علاوه بر معرفی محصولات، تاریخ و فرهنگ شهر را نیز به بازدیدکنندگان معرفی کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ساوه تأکید کرد: برگزاری این جشنواره‌ها نه تنها به رونق اقتصادی و توسعه کشاورزی منطقه کمک می‌کند، بلکه بستری مناسب برای تبادل فرهنگی و ترویج همدلی و همبستگی ملی فراهم می‌آورد.

ایاز تاکید کرد: از تمام علاقه‌مندان و خانواده‌ها دعوت می‌شود در ۱۰ روز برگزاری جشنواره مشارکت کنند و علاوه بر بهره‌مندی از برنامه‌های متنوع این جشنواره و با فرهنگ و هنر مردمان این سرزمین نیز بیشتر آشنا شوند.