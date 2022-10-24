به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، با توجه به مسئله اکتشاف و ‌محیط‌زیست باید ‌چرخه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه صنعت و معدن را وسیع‌تر کرد، بر همین اساس صنعت ملزم به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این مسیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصمم است تا بتواند با همکاری نهادهای مربوطه، چتر حمایت از شرکت‌های صنعتی دانش‌بنیان را گسترش دهد و بازار داخلی و بین‌المللی مطلوب برای محصولات و خدمات ایران‌ساخت را توسعه بدهد.

صنعت و معدن در رشد و پیشرفت کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، البته باید به گستردگی این حوزه نیز توجه کرد. از میان بیش از ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان ثبت شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از ۴۴۴ شرکت دانش‌بنیان فعال در بخش معدن و صنایع معدنی شناسایی شده‌اند که در کشور مشغول به فعالیت هستند.

شرکت‌های صنعتی و معدنی معمولا به دنبال برداشت کمتر هستند و می‌خواهند فرآوری و ارزش‌افزوده ایجاد کنند، بنابراین صنعت نمی‌تواند معطل بماند و باید نیاز روزانه خود را تأمین کند، بر همین اساس آمادگی از سوی شرکت‌های صنعتی و معدنی برای کمک گرفتن از دانش‌بنیان‌ها امری مهم تلقی می‌شود.

همچنین شرکت‌های صنعتی و معدنی اگر بر روی دانش‌بنیان‌ها سرمایه‌گذاری کنند از برخی معافیت‌ها بهره‌مند خواهند شد که این موضوع یک مزیت برای آن‌‎ها محسوب می‌شود.

در حال حاضر آمادگی‌ خوبی در صنایع وجود دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان باید فعال شوند و نیازهای آن‌ها را تأمین کنند. نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد ارزش‌افزوده، صادرات و اشتغال بیش‌ازپیش پررنگ شده و با ایجاد محیط مساعد فعالیت این کسب‌وکارها، این روند با شتاب بیش‌تری ادامه می‌یابد.

چندی پیش نیز نمایشگاهی تخصصی دانش‌بنیان در حوزه‌های معدن، صنعت و حمل‌ونقل در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب شرق با حضور ۷۵ شرکت دانش‌بنیان برگزار شد که ۲۰ شرکت بورسی و صنعتی بودند.