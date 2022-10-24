به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، با توجه به مسئله اکتشاف و محیطزیست باید چرخه شرکتهای دانشبنیان حوزه صنعت و معدن را وسیعتر کرد، بر همین اساس صنعت ملزم به همکاری با شرکتهای دانشبنیان است. در این مسیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصمم است تا بتواند با همکاری نهادهای مربوطه، چتر حمایت از شرکتهای صنعتی دانشبنیان را گسترش دهد و بازار داخلی و بینالمللی مطلوب برای محصولات و خدمات ایرانساخت را توسعه بدهد.
صنعت و معدن در رشد و پیشرفت کشور نقش بسیار مهمی ایفا میکند، البته باید به گستردگی این حوزه نیز توجه کرد. از میان بیش از ۷ هزار شرکت دانشبنیان ثبت شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از ۴۴۴ شرکت دانشبنیان فعال در بخش معدن و صنایع معدنی شناسایی شدهاند که در کشور مشغول به فعالیت هستند.
شرکتهای صنعتی و معدنی معمولا به دنبال برداشت کمتر هستند و میخواهند فرآوری و ارزشافزوده ایجاد کنند، بنابراین صنعت نمیتواند معطل بماند و باید نیاز روزانه خود را تأمین کند، بر همین اساس آمادگی از سوی شرکتهای صنعتی و معدنی برای کمک گرفتن از دانشبنیانها امری مهم تلقی میشود.
همچنین شرکتهای صنعتی و معدنی اگر بر روی دانشبنیانها سرمایهگذاری کنند از برخی معافیتها بهرهمند خواهند شد که این موضوع یک مزیت برای آنها محسوب میشود.
در حال حاضر آمادگی خوبی در صنایع وجود دارد و شرکتهای دانشبنیان باید فعال شوند و نیازهای آنها را تأمین کنند. نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان در ایجاد ارزشافزوده، صادرات و اشتغال بیشازپیش پررنگ شده و با ایجاد محیط مساعد فعالیت این کسبوکارها، این روند با شتاب بیشتری ادامه مییابد.
چندی پیش نیز نمایشگاهی تخصصی دانشبنیان در حوزههای معدن، صنعت و حملونقل در محل نمایشگاههای بینالمللی جنوب شرق با حضور ۷۵ شرکت دانشبنیان برگزار شد که ۲۰ شرکت بورسی و صنعتی بودند.
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