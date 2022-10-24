راه اندازی صندوق قرض الحسنه وقف در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی ظهر دوشنبه حاشیه مراسم کلنگ زنی شهرک پرتودهی کوثر در شیراز در جمع به خبرنگاران بیان کرد: نزدیک به ۳ سال است که سازمان اوقاف در بحث دانش بنیان وارد شده که ۳۶ شرکت تاکنون ثبت شده که مدیریت اغلب این شرکت‌ها توسط بخش خصوصی است.

او با بیان اینکه مجموعه دانش سلامت کوثر فارس ۱۰۰ درصد موقوفه است، افزود: اکنون با ایجاد شهرک پرتودهی در حوزه بهره‌وری محصولات کشاورزی و … وارد خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور؛ حفظ اصل وقف، افزایش منافع موقوفات و اجرای نیت را سه اصل مهم در حوزه وقف دانست و گفت: موقوفاتی که در سطح کشور از توان مالی خوبی برخوردار بوده‌اند برای ورود به حوزه دانش بنیان هدایت شده‌اند.

حجت الاسلام خاموشی خاطرنشان کرد: موقوفه دانش سلامت کوثر نیز یکی از موقوفات ممتاز کشور است که اکنون عملیات اجرایی شهرک پرتودهی این موقوفه در شهرک صنعتی شیراز آغاز شده است.

او اضافه کرد: پرتودهی در کاهش میزان ضایعات محصولات باغی و کشاورزی تأثیر زیادی دارد که بزودی این مرکز در شیراز افتتاح خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین با بیان اینکه سرمایه گذاری این شهرک از محل موقوفات تهران و زمین توسط موقوفه دانش سلامت کوثر تأمین شده است، گفت: این شهرک ظرف یکسال آینده با همکاری سازمان انرژی اتمی به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت الاسلام خاموشی اعلام کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد تجهیزات این کارخانه ساخته شده و قطعاً تجهیزات مورد نیاز این مجموعه تا چند ماه آینده تکمیل و آماده انتقال و نصب خواهد بود.

او افزود: سرمایه مورد نیاز برای ساخت تجهیزات این شهرک ۱۶۷ میلیارد تومان است که با هزینه زمین و عملیات عمرانی حدود ۲۶۰ میلیارد تومان مجموع هزینه‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: ایجاد این شهرک پرتودهی گام مؤثری در مسیر جهش اقتصادی و بهینه سازی و حفظ محصولات کشاورزی، سم زدایی و آفت زدایی از محصولات خواهد بود.

حجت الاسلام خاموشی پیش بینی بازگشت این سرمایه گذاری را حدود ۴ سال عنوان کرد.

او در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: پیشنهاد ایجاد بانک وقف داده شده و موافقت اولیه تاکنون برای ایجاد صندوق قرض‌الحسنه وقف صادر شده است.

خاموشی عنوان کرد: موضوع وقف پول می‌تواند باب تازه‌ای از وقف در جامعه باشد که اکنون مراحل فقهی آن در حال پیگیری است.