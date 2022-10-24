به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، براساس جدیدترین نظرسنجی‌های انتخاباتی در اراضی اشغالی تنها ۶ روز مانده به برگزاری انتخابات کنست، این واقعیت نمایان شده که تشکیل کابینه‌های شکننده همچنان ادامه خواهد یافت.

براساس این نظرسنجی جدید که نتایج آن از سوی شبکه کان منتشر شده، حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو ۳۱ کرسی را در انتخابات یکم نوامبر کنست (دهم آبان) به دست خواهد آورد و همچنان بزرگترین فراکسیون پارلمانی رژیم صهیونیستی خواهد بود.

در مقابل حزب یش عتید به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۲۴ کرسی را به دست می‌آورد. همچنین ائتلاف حزب صهیونیسم دینی با حزب قدرت یهود که ریاست آن را ایتمار بن غفیر برعهده دارد، ۱۳ کرسی را به دست خواهد آورد و در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت، باوجود اینکه در مقایسه با نظرسنجی گذشته یک کرسی را از دست داده است. اما حزب اردوگاه عمومی به ریاست بنی گانتس وزیر جنگ کنونی با کاهش کرسی‌های خود نسبت به نظرسنجی‌های قبلی، ۱۲ کرسی خود را از آن خود خواهد کرد.

همچنین حزب شاس به ریاست ارییه درعی ۹ کرسی به دست خواهد آورد و در مقایسه حزب یهودت هتواره اشکنازی که ۷ کرسی به دست می‌آورد، از قدرت بیشتری برخوردار می‌شود.

در مجموع، این نظرسنجی نشان می‌دهد که اردوگاه نتانیاهو ۶۰ کرسی را کسب خواهد کرد و این درحالی است که حداقل به ۶۱ کرسی نیاز دارد تا بتواند کابینه‌ای شکننده تشکیل دهد. در مقابل، اردوگاه لاپید ۵۶ کرسی را کسب خواهد کرد. در حال حاضر چنانچه لیکود بر حسب ادعاهایش بتواند رأی دهندگان سنتی را که در انتخابات گذشته شرکت نکردند، به شرکت در انتخابات ترغیب کند، اردوگاه نتانیاهو در آخرین هفته کارزار انتخاباتی این فرصت را خواهد داشت که یک رأی مورد نیاز و نه بیشتر را به دست آورد.

این درحالی است که جمعیت رأی دهندگان عرب در داخل سرزمین‌های اشغالی برای جلوگیری از دستیابی لیکود به اکثریت ۶۱ کرسی تعیین کننده خواهند بود. کارشناسان آگاه از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی معتقدند با توجه به ادامه این وضعیت شکننده، بحران سیاسی این رژیم پس از انتخابات هم ادامه خواهد یافت.