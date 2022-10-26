به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خالدی‌فر شامگاه سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از چهارمین دستگاه سنجش تراکم استخوان کشور در شهرکرد بیان کرد: برای خرید این دستگاه ۳۵ میلیارد ریال تأمین و هزینه شده است.

وی با اشاره به استقرار دستگاه سنجش تراکم استخوان در کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی امام علی (ع) شهرکرد افزود: این دستگاه با ضریب ایمنی بالا تمامی استخوان‌ها را اسکن می‌کند.

خالدی‌فر به راه‌اندازی مرکز اندوسونوگرافی چهارمحال و بختیاری برای نخستین بار در استان در آینده‌ای نزدیک اشاره و تصریح کرد: این تجهیزات پزشکی پیشرفته شامل یک دستگاه اندوسونوگرافی، یک دستگاه سونوگرافی کالر داپلر پیشرفته، مجموعه کامل ویدئوآندوسکوپ و ۳ انکوباتور نوزاد به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد اختصاص می‌یابد.

خالدی‌فر تصریح کرد: اندوسونوگرافی از بهترین روش‌ها برای تشخیص اختلالات دستگاه گوارش بوده که از تلفیق ۲ بخش تصویری آندوسکوپی و سونوگرافی تشکیل شده است.

وی همچنین از اختصاص یک دستگاه رادیولوژی تمام‌دیجیتال و اتوآنالایزر تمام‌اتوماتیک پیشرفته به بیمارستان سیدالشهدای فارسان در چهارمحال و بختیاری به ارزش ۷۰ میلیارد ریال خبر داد و یادآور شد: دستگاه رادیولوژی تمام‌دیجیتال پیشرفته ۴۵ میلیارد ریال و دستگاه اتوآنالایزر تمام‌اتوماتیک پیشرفته ۲۵ میلیارد ریال ارزش دارد.