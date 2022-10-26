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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

ویژه طلاب و دانشجویان؛

مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب «ارجنامه انسان» برگزار می‌شود

مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب «ارجنامه انسان» برگزار می‌شود

مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب «ارجنامه انسان» ویژه دانشجویان و طلاب سراسر کشور ۲۴ آبان برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی با مشارکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی تهران مسابقه مجازی کتابخوانی با محوریت کتاب ارجنامه انسان همراه با جوایز ارزشمند ویژه دانشجویان و طلاب سراسرکشور برگزار می‌کند.

ثبت نام در این مسابقه تا ۲۰ آبان‌ماه از طریق سایت www.Mazaheb.ac.ir امکان پذیر می‌باشد.

زمان برگزاری مسابقه ۲۴ آبان‌ماه همزمان با روز کتاب و کتابخوانی به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

به ۱۰ نفر برگزیده این مسابقه فرهنگی که به مناسبت هفته وحدت تا هفته کتابخوانی برگزار می‌گردد هر نفر ۱۵ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

این مسابقه به همت دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و با مشارکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس، معاونت فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می‌گردد.

کد مطلب 5617354
فاطمه علی آبادی

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