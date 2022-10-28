شیوع آنفلوانزای نوع A در کشور/ اهمیت ایزوله و جداسازی بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس آنفلوانزا امسال از اولین ماه پاییز در کشور خودنمایی کرد و باعث شد تا زودتر از سال‌های گذشته، درگیر اپیدمی آنفلوانزا شویم.

آن طور که از گزارش‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برآورد می‌شود، این ویروس در اغلب استان‌ها مشاهده شده است. اما، شدت بیماری در برخی از مناطق کشور، بیشتر نمایان است. وزیر بهداشت نیز گفته که وارد اپیدمی آنفلوانزا شده ایم.

امیرحسین اورندی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی، با اشاره به اهمیت جداسازی بیماران مبتلا به آنفلوانزا در بخش‌ها، گفت: با توجه به محدودیت تخت‌های بستری این موضوع نیاز به مدیریت جدی دارد تا ضمن رعایت الزامات ایمنی بیمار در بخش‌ها با کمبود تخت مواجه نشویم.

وی افزود: همچنین نیاز است برای تسریع فرآیند پاسخ دهی تست‌های PCR کووید ۱۹ و آنفلوانزا، برنامه‌ریزی کنیم. این موضوع برای مدیریت درمان بیماری آنفلوانزا در روزها و ماه‌های آتی که ممکن است شاهد اوج‌گیری بیماری باشیم، کمک مهمی است.

آرش سیفی رئیس بخش عفونی مجتمع بیمارستانی امام خمینی، با اشاره به شیوع آنفلوانزا گفت: این موضوعی است که همه ساله با آغاز فصل سرما باید برای آن تصمیم گیری کنیم ولی در دو سال اخیر به دلیل بحران کرونا کمی کمرنگ شده بود.

وی افزود: از ابتدای مهر امسال به طور جدی به ویژه شاهد گسترش آنفلوانزای نوع A در بین مراجعین مجتمع هستیم. طبیعتاً موضوع واکسیناسیون کادر درمان، ایزولاسیون بیماران بستری مبتلا به آنفلوانزا و استعلاجی همکاران در صورت درگیری با این ویروس، از موضوعات مهم است.

سیفی ادامه داد: همکاران باید بدانند اگر دستورالعمل جدیدی در خصوص آنفلوانزا ابلاغ نشده به این معنی است که دستورالعمل‌های قبلی به قوت خود پابرجا است و همه ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: با توجه به نظر اعضای کمیته استعلاجی آنفلوانزا در صورت بروز علائم بیماری تا سه روز بوده و در صورت مصرف داروی اسلتامیویر (تامی فلو) با ادامه علائم چنانچه تست PCR مثبت شود، تا پنج روز قابل تمدید است و در سایر موارد با نظر پزشک عفونی مجتمع تصمیم‌گیری می‌شود.

سیفی گفت: همچنین در مورد ایزولاسیون بیماران بستری مبتلا به آنفولانزا در موارد قطعی، بیمار باید حتماً در بخش ایزوله شود و در موارد مشکوک به آنفلوانزا، ضمن استفاده از ماسک و فاصله گذاری ایمن تا مشخص شدن نتیجه PCR صبر کرده ، به محض مثبت شدن تست، باید بیمار را ایزوله کرد.

وی افزود: برخلاف کووید ۱۹ با توجه به دقت بالای تست PCR در آنفلوانزا، منفی بودن نتیجه یعنی بیمار قطعاً به ویروس آنفلوانزا مبتلا نیست. با توجه به اینکه سرایت پذیری آنفلوانزا نسبت به کووید کمتر است، می‌توان با استراتژی‌های ذکر شده تا زمان آماده شدن جواب PCR صبر نمود.

محمدرضا صالحی متخصص بیماری‌های عفونی، با توصیه بر مشارکت همکاران کادر درمان در واکسیناسیون آنفلوانزا، بر لزوم ایزوله بیماران بستری مبتلا به آنفلوانزا در بخش‌های بالینی با هدف پیشگیری از گسترش این ویروس تاکید کرد و گفت: همکاران باید نمونه بیماران مشکوک به آنفلوانزا را تا قبل از ساعت ۱۲ به آزمایشگاه ژنتیک ارسال کنند تا تعیین تکلیف بیماران سرعت گیرد.

اسمعیل محمدنژاد دبیر کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی، با ارائه گزارشی از روند رو به کاهش نتایج مثبت تست‌های PCR کووید ۱۹ و نتایج صعودی نمونه‌های مثبت PCR آنفلوانزا در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه طبق مطالعات انجام شده با افزایش ابتلاء به آنفلوانزا در روزهای اخیر مواجهیم و باید برای مدیریت پیشگیری و درمان آن در مجتمع برنامه‌ریزی کنیم.