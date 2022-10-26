آخرین قیمت سکه و طلا؛ سکه امامی ۱۴۹۰۰۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر به آن اشاره شده است:

سکه قیمت امروز حباب سکه امامی ۱۴۹.۰۵۰.۰۰۰ ۱۹.۸۱۰.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۱۴۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱۲.۴۷۰.۰۰۰ نیم ۸۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱۶.۷۴۰.۰۰۰ ربع ۵۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ گرمی ۳۱.۰۶۰.۰۰۰ ۱۵.۱۵۰.۰۰۰

همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۶۷۰ دلار رسید. هر گرم طلا ۱۸ عیار نیز به قیمت ۱۳.۵۵۴.۰۰۰ ریال معامله شد، امروز بازار با افزایش قیمت نسبت به دیروز مواجه شده که علت آن نیز افزایش قیمت انس طلای جهانی است که در گزارش امروز صبح با عنوان «گارد صعودی طلای جهانی در سومین روز معاملات» به آن پرداخته بودیم.