آخرین قیمت طلا و سکه/سکه امامی ۱۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۵۷۹ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۱۷.۵۷۹.۰۰۰
|۲.۴۳۱.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۱۶.۹۵۲.۰۰۰
|۱.۸۰۵.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۰.۰۵۰.۰۰۰
|۲.۴۷۶.۰۰۰
|ربع سکه
|۷.۰۵۰.۰۰۰
|۳.۲۶۰.۰۰۰
|سکه گرمی
|۳.۶۴۵.۰۰۰
|۱.۷۷۹.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۱.۵۸۱.۱۰۰
|۲۴ عیار
|۲.۱۰۷.۹۰۰
|طلای دست دوم
|۱.۵۵۹.۸۹۰
|مثقال طلا
|۶.۸۴۸.۰۰۰
|انس طلا
|۱۷۷۲ دلار و ۷۴ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۷۲ دلار و ۷۴ سنت است.
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