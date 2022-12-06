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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۸

تا لحظه تنظیم گزارش؛

آخرین قیمت طلا و سکه/سکه امامی ۱۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان شد

آخرین قیمت طلا و سکه/سکه امامی ۱۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان شد

آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی (طرح جدید) به ۱۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان رسید. البته حباب این سکه ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۵۷۹ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۱۷.۵۷۹.۰۰۰ ۲.۴۳۱.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱۶.۹۵۲.۰۰۰ ۱.۸۰۵.۰۰۰
نیم سکه ۱۰.۰۵۰.۰۰۰ ۲.۴۷۶.۰۰۰
ربع سکه ۷.۰۵۰.۰۰۰ ۳.۲۶۰.۰۰۰
سکه گرمی ۳.۶۴۵.۰۰۰ ۱.۷۷۹.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۱.۵۸۱.۱۰۰
۲۴ عیار ۲.۱۰۷.۹۰۰
طلای دست دوم ۱.۵۵۹.۸۹۰
مثقال طلا ۶.۸۴۸.۰۰۰
انس طلا ۱۷۷۲ دلار و ۷۴ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۷۲ دلار و ۷۴ سنت است.

کد مطلب 5648370
سمیه رسولی

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