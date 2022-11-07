روند نرخ های مسکوکات طلا هم چنان صعودی + قیمت/ فروش بیشتر از خرید

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امروز دوشنبه ۱۶ آبان ماه، با افزایش حدود ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به قیمت ۱۶ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به قیمت یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۶۷۵ دلار و ۳۰ سنت رسید.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت ۱۶ آبان (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۱۶.۴۲۵.۰۰۰ ۲.۱۵۲.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۱۵.۶۱۰.۰۰۰ ۱.۳۳۳.۰۰۰ نیم سکه ۸.۸۷۵.۰۰۰ ۱.۷۴۱.۰۰۰ ربع سکه ۵.۸۶۰.۰۰۰ ۲.۲۹۰.۰۰۰ سکه گرمی ۳.۳۰۵.۰۰۰ ۱.۵۴۶.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت ۱۶ آبان (تومان) ۱۸ عیار ۱.۴۸۹.۳۰۰ ۲۴ عیار ۱.۹۸۸.۸۰۰ طلای دست دوم ۱.۴۷۱.۷۳۶ مثقال طلا ۶.۴۶۵.۰۰۰ انس طلا ۱۶۷۵.۳۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر بررسی‌های میدانی صورت گرفته در میدان فردوسی و چهار راه استانبول حاکی از آن است که اغلب دارندگان سکه و دلار در حال فروش مسکوکات خود بوده و دلالان نیز از این فرصت در حال استفاده هستند.

در همین خصوص اخیراً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامی از مردم خواست است با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.

همچنین وزارت اطلاعات نیز دو روز پیش اعلام کرد: همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه‌های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضائی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.