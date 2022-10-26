مقابله با اخبار جعلی وظیفه شماره یک روزنامه نگاران است

به گزارش خبرنگار مهر، «اوآنا» (OANA) نام اختصاری و مخفف The Organization of Asia-Pacific News Agencies است در ۲۲ دسامبر سال ۱۹۶۱ (۱ دی ۱۳۴۰) با هدف تسهیل اطلاع رسانی میان کشورهای این منطقه با حمایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تأسیس شد. در حال حاضر ۴۳ خبرگزاری از ۳۵ کشور قاره آسیا و اقیانوسیه در این سازمان عضویت دارند و جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که سه خبرگزاری آن شامل ایرنا، فارس و مهر در اوآنا عضو هستند. هجدهمین مجمع عمومی این سازمان از یکم تا چهارم آبان در تهران برگزار شد.

واسیلی پوشکوف مدیر همکاری‌های بین المللی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در حاشیه هجدهمین مجمع عمومی خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در گفت‌وگوی کوتاه به دو سوال خبرنگار مهر پاسخ داد که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید:

* یکی از موضوعاتی که این روزها رسانه‌ها با آن دست به گریبان هستند بحث اخبار جعلی است. به نظر شما برگزاری چنین نشست‌های بین المللی چه نقشی در مقابله با این مسئله و شفاف سازی افکار عمومی دارد؟

اساساً رویکردهای متفاوتی برای اخبار جعلی و شیوه‌های مختلف مبارزه با اخبار جعلی در حال حاضر در جهان وجود دارد، اخبار جعلی از نظر مخاطب، یک چیز است و از نگاه خبرنگاران چیز دیگری است. از دیدگاه یک روزنامه نگار، مبارزه با اخبار جعلی اساساً وظیفه شماره یک در حال حاضر است و بهترین راه برای انجام آن بررسی و بررسی مجدد منابع است. اکنون برای این کار، شما واقعاً باید نه تنها خود را با بهترین روزنامه نگاران، بلکه با بهترین شرکای خبری احاطه کنید. شرکای مورد اعتماد شما، روزنامه نگاران حرفه‌ای تثبیت شده‌ای هستند و اساساً اینجا در این نشست ما بهترین و درخشان‌ترین ذهن‌ها را در رسانه‌های بزرگ‌ترین قاره جهان جمع آوری کرده‌ایم. بنابراین دقیقاً اینجاست که تبادل اخبار، تبادل بین شرکا و اعتماد رسانه‌ها تقویت و ادامه می‌یابد.

* همان‌طور که می‌دانید این روزها رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند ایران را ناامن نشان دهند و چهره مخدوشی از ایران به جهانیان ارائه دهند. شما وضعیت امنیتی ایران و همچنین مهمان نوازی مردم ایران را چگونه ارزیابی کردید؟

بله، آنها این کار را می‌کنند. مشکل آنها فقط ایران نیست. اساساً در این مقطع رسانه‌های غربی سعی می‌کنند هر کشوری از جهان خارج از جهان غرب را منطقه‌ای دور افتاده با مشکلات عظیم و پیچیده معرفی کنند. وضعیت آنها قابل درک است زیرا آنها خودشان مشکلات زیادی دارند. اساساً این گلایه‌هایی که از همکاران ایرانی خود می‌شنویم را از دیگران همکارانمان در دیگر نقاط جهان هم می‌شنویم از چین گرفته تا برزیل و غیره. البته دیگر این نوع دروغ پردازی‌ها مشکل به حساب نمی‌آیند شاید یک دهه پیش این یک مشکل بوده است، زیرا در حال حاضر ما یک جریان مستقیم استفاده از اطلاعات را مستقیماً بین خود برقرار کرده‌ایم و می‌توانیم به تنهایی تصویر واقعی را ترسیم کنیم، بنابراین دیگر مشکلی نیست.