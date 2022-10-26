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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۹

تحرکات جدید بن سلمان در ۵ کشور

تحرکات جدید بن سلمان در ۵ کشور

ولیعهد عربستان امروز چهارشنبه از تأسیس ۵ شرکت منطقه‌ای توسط صندوق سرمایه‌گذاری عربستان در اردن، بحرین، سودان، عراق و عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان امروز چهارشنبه از تأسیس ۵ شرکت منطقه‌ای توسط صندوق سرمایه‌گذاری عربستان در اردن، بحرین، سودان، عراق و عمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت‌ها قرار است در بخش‌های گوناگون زیرساختی، مسکن، معدن، درمان، خدمات مالی، کشاورزی و مواد غذایی، صنایع، ارتباطات، فناوری و دیگر بخش‌های راهبردی سرمایه‌گذاری کند.

هزینه سرمایه گذاری‌ها به حدود ۹۰ میلیارد ریال سعودی (۲۴ میلیارد دلار آمریکا) در بخش‌های مختلف می‌رسد.

ولیعهد عربستان در ماه اوت گذشته نیز از تأسیس شرکتی وابسته به صندوق سرمایه‌گذاری این کشور در مصر خبر داده بود.

کد مطلب 5617782

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    نظرات

    • احمد IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 12
      پاسخ
      چرا یکبار سر مار را له نکنیم. پس موشک ها کجا میخورن یکی بزنید به این کشور ملخ خور تا همه مهاجرا و عربستان رو فلج کنیم
      • مالک IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        شما چی میخوری 🤡
      • صادق IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        داداش فکر میکنم داره اشتباه میزنی
    • مهدی جلالوند IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعامحمدبن سلمان باعث پیشرفت کشورعربستان خواهدشد. انشاءالله تعالی

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