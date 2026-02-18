۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

۳ هکتار زمین خواری در فریدن کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از کشف ۳ هکتار زمین خواری به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن در پی اعلام شکایت اداره منابع طبیعی این شهرستان مبنی بر دخل و تصرف در بخشی از اراضی ملی، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد فردی با اقدامات غیر قانونی و بدون داشتن مجوز، ۳ هکتار از اراضی ملی این شهرستان را به تصرف خود در آورده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به این که ارزش زمین خواری انجام شده برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه علاوه بر رفع تصرف زمین و اعاده آن به وضع سابق، برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

