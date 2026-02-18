یادواره ۳۵۰ شهید منطقه ۱۳ با حضور شهردار تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان های والای آنان، آئین گرامیداشت ۳۵۰ شهید سرافراز منطقه با عنوان «سروهای سرافراز» که با حضور علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، مدیر حوزه علمیه استان تهران، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران، رئیس سازمان حراست شهرداری تهران، مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مدیران ارشد شهری، مقامات کشوری و لشکری، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمعی از شهروندان در پردیس تئاتر تهران برگزار و از آرم رسمی این یادواره رونمایی شد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه۱۳ در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا، معلمان بزرگ ایستادگی، غیرت و عزتاند و به ما آموختند عزت و سربلندی ملت هزینه دارد؛ هزینهای که آنان با گرانبهاترین سرمایه خود یعنی جان خویش پرداختند.
این مسئول با تاکید بر زنده بودن یاد و راه شهدا افزود: یادمان سروهای سرافراز تنها یک آئین نیست،بلکه یک قرارگاه فرهنگی و هویتی است، جایی برای بازخوانی مسیر شهدا و تجدید عهد با آرمانها و یادآوری امانت خون پاک آنان است.
وی با اشاره به نامگذاری این محدوده به عنوان «دیار پیشگامان انقلاب اسلامی» تصریح کرد: منطقه ۱۳ مهد پرورش انسانهای ولایتمدار و مجاهدانی بوده که برای عزت ملت و صیانت از نظام اسلامی جانفشانی کردند و هر کوچه این منطقه نشانی از رشادت و ایثار در خود دارد.
مرتضوی با اشاره به جایگاه ممتاز منطقه ۱۳ در عرصه ایثار و شهادت ادامه داد: این منطقه با تقدیم ۳۵۰ شهید دفاع مقدس، ۲۳۳ جانباز سرافراز و ۷۵ آزاده گرانقدر، سهمی برجسته در تاریخ ایثار کشور دارد. همچنین شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت، مدافع سلامت، آتشنشانان فداکار، شهدای ترور، شهدای اغتشاشات و ۲۰ شهید جنگ ۱۲ روزه، برگهای پرافتخار دیگری از این کارنامه درخشان هستند.
شهردار منطقه۱۳، تکریم خانوادههای معظم شهدا را از اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و گفت: در سال جاری با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیج ناحیه کمیل، دیدار با ۳۰۰ خانواده شهید و جانباز منطقه انجام شده است؛ دیدارهایی که جلوهای از صبر، ایمان و استقامت این خانوادههای معزز را نمایان ساخت و مسئولیت خدمتگزاری را برای ما دوچندان کرد.
مرتضوی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا رسالتی همگانی است و مدیریت شهری خود را موظف میداند با خدمت صادقانه و پاسداری از ارزشها، مسیر روشن شهدا را استمرار بخشد.
این مراسم با تجدید میثاق حاضران با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد.
