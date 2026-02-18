یادداشت مهمان- میثم حمزهلو فعال رسانه ای: اظهارات اخیر تاکر کارلسون، خبرنگار و تحلیلگر آمریکایی، در مورد توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر نشان داد که کارشناسان و رسانههای آمریکایی به شکل واضح از ظرفیت بازدارندگی ایران مطلع هستند. کارلسون در بخشی از سخنان خود با اشاره به احتمال حمله آمریکا به ایران پرسید: «آیا دفاع از تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه برای محافظت در برابر زرادخانه عظیم موشکی ایران کافی است؟ اگر این تأسیسات از کار بیفتند، چه بر سر اقتصاد آمریکا میآید؟ سقوط میکند! و ممکن است واقعاً سقوط سنگینی باشد.» این جملات، صریحترین نمونه از اذعان به توان نظامی ایران در چند سال اخیر است؛ جایی که یک تحلیلگر برجسته آمریکایی صراحتاً هشدار میدهد که حمله به ایران میتواند پیامدهای مستقیم و سنگین اقتصادی برای آمریکا داشته باشد.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته، با برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک، شبکهای از ظرفیتهای دفاعی و بازدارنده را ایجاد کرده است. از توسعه موشکی پیشرفته تا سامانههای دفاعی منطقهای، ایران توانسته است به گونهای عمل کند که هرگونه تجاوز نظامی خارجی، هزینه بسیار سنگینی بر مهاجم تحمیل کند. این قدرت نه یک ادعای رسانهای، بلکه واقعیت عملی است که حتی تحلیلگران غربی نیز آن را به رسمیت میشناسند.
با وجود این، در داخل کشور و حتی میان برخی از ایرانیان مقیم خارج، هنوز هستند کسانی که خواهان مداخله یا حمله آمریکا به ایران هستند و توان بازدارندگی کشور را باور ندارند. این دسته از افراد، تحت تأثیر تحلیلهای سطحی، رسانههای مغرض و سیاستهای دشمن، تصور میکنند که فشار خارجی میتواند به تغییر مسیر سیاسی ایران منجر شود. اما تجربههای تاریخی و تحلیل کارشناسان امنیتی نشان میدهد که هرگونه اقدام تجاوزکارانه به ایران، نه تنها با شکست مواجه خواهد شد، بلکه هزینههای جبرانناپذیری برای طرف مهاجم در پی خواهد داشت.
اظهارات کارلسون، در کنار گزارشهای متعدد دیگر رسانههای آمریکایی، نشان میدهد که حتی نخبگان سیاسی و رسانهای واشنگتن، نسبت به توان موشکی و بازدارندگی ایران آگاهی کامل دارند. آنها به خوبی میدانند که تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه، بهعنوان بخشی از زیرساختهای حیاتی، در معرض تهدید مستقیم ایران قرار دارند و هرگونه آسیب به آنها میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی بسیار جدی برای آمریکا و متحدانش به دنبال داشته باشد. این اعتراف، یک هشدار صریح است که قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نه تنها قابل نادیده گرفتن نیست، بلکه یک عامل بازدارنده واقعی است که استراتژیهای نظامی دشمن را محدود میکند.
در مقابل، نگاه داخلی به این موضوع هنوز با واقعیت فاصله دارد. برخی افراد، تحت تأثیر تبلیغات رسانهای یا سیاستهای ضدایرانی، باور ندارند که ایران میتواند در برابر تهدیدات خارجی مقاومت کند و این ظرفیت را دارد که هرگونه تجاوز نظامی را پاسخ دهد. چنین دیدگاهی، علاوه بر اشتباه راهبردی، میتواند باعث ایجاد سردرگمی و حتی تضعیف روحیه ملی شود. واقعیت این است که ایران امروز دارای زرادخانه موشکی پیشرفته، تجربه نظامی منطقهای و شبکههای دفاعی قدرتمند است و این امر، به وضوح از زبان کارشناسان و رسانههای خارجی هم شنیده میشود.
چنین تضادی میان نگاه داخلی و آگاهی بینالمللی، نشاندهنده یک نیاز اساسی به اطلاعرسانی و فرهنگسازی است. رسانهها، نخبگان و دانشگاهیان باید به شکل شفاف و مستند، واقعیتهای دفاعی ایران را به جامعه منتقل کنند تا مردم به ظرفیتهای واقعی کشور اعتماد پیدا کنند و تحت تأثیر تبلیغات خارجی قرار نگیرند. باور به توان داخلی، نه تنها عامل امنیت ملی است، بلکه باعث تقویت اعتماد عمومی و کاهش نفوذ رسانههای دشمن میشود.
اظهارات کارلسون همچنین این نکته را روشن میکند که دشمن، با تمام سرمایهگذاریها و حضور نظامی خود در منطقه، نمیتواند قدرت ایران را نادیده بگیرد. او صراحتاً تأکید کرده که حتی اگر آمریکا تلاش کند با تمرکز بر تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه، فشار اقتصادی وارد کند، پیامدهای آن میتواند برای خود واشنگتن فاجعهآمیز باشد. این هشدار تلویحی، نشانهای از قدرت بازدارندگی واقعی ایران است؛ قدرتی که بسیاری از داخلیها هنوز آن را باور نکردهاند و گاه آرزوی مداخله خارجی میکنند، غافل از اینکه خود در معرض فاجعه هستند.
در پایان، سخنان کارلسون یک یادآوری مهم برای همه است: جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری با قدرت نظامی، بازدارندگی منطقهای و تجربه استراتژیک قابل توجه است. هرگونه تصور سادهانگارانه از توان دفاعی کشور، هم به اشتباه سیاسی میانجامد و هم میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. باور به قدرت ملی، اطلاعرسانی صحیح و نگاه واقعبینانه به ظرفیتهای داخلی، تنها راه مواجهه با تهدیدات خارجی و حفظ امنیت و اقتدار کشور است.
نظر شما