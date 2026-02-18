  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۳۵

قدرتی که آمریکا از آن هراس دارد و عده‌ای در ایران باور ندارند

هرگونه تصور ساده‌انگارانه از توان دفاعی کشور، هم به اشتباه سیاسی می‌انجامد و هم می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.

یادداشت مهمان- میثم حمزه‌لو فعال رسانه ای: اظهارات اخیر تاکر کارلسون، خبرنگار و تحلیلگر آمریکایی، در مورد توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر نشان داد که کارشناسان و رسانه‌های آمریکایی به شکل واضح از ظرفیت بازدارندگی ایران مطلع هستند. کارلسون در بخشی از سخنان خود با اشاره به احتمال حمله آمریکا به ایران پرسید: «آیا دفاع از تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه برای محافظت در برابر زرادخانه عظیم موشکی ایران کافی است؟ اگر این تأسیسات از کار بیفتند، چه بر سر اقتصاد آمریکا می‌آید؟ سقوط می‌کند! و ممکن است واقعاً سقوط سنگینی باشد.» این جملات، صریح‌ترین نمونه از اذعان به توان نظامی ایران در چند سال اخیر است؛ جایی که یک تحلیلگر برجسته آمریکایی صراحتاً هشدار می‌دهد که حمله به ایران می‌تواند پیامدهای مستقیم و سنگین اقتصادی برای آمریکا داشته باشد.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته، با برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک، شبکه‌ای از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده را ایجاد کرده است. از توسعه موشکی پیشرفته تا سامانه‌های دفاعی منطقه‌ای، ایران توانسته است به گونه‌ای عمل کند که هرگونه تجاوز نظامی خارجی، هزینه بسیار سنگینی بر مهاجم تحمیل کند. این قدرت نه یک ادعای رسانه‌ای، بلکه واقعیت عملی است که حتی تحلیلگران غربی نیز آن را به رسمیت می‌شناسند.

با وجود این، در داخل کشور و حتی میان برخی از ایرانیان مقیم خارج، هنوز هستند کسانی که خواهان مداخله یا حمله آمریکا به ایران هستند و توان بازدارندگی کشور را باور ندارند. این دسته از افراد، تحت تأثیر تحلیل‌های سطحی، رسانه‌های مغرض و سیاست‌های دشمن، تصور می‌کنند که فشار خارجی می‌تواند به تغییر مسیر سیاسی ایران منجر شود. اما تجربه‌های تاریخی و تحلیل کارشناسان امنیتی نشان می‌دهد که هرگونه اقدام تجاوزکارانه به ایران، نه تنها با شکست مواجه خواهد شد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای طرف مهاجم در پی خواهد داشت.

اظهارات کارلسون، در کنار گزارش‌های متعدد دیگر رسانه‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که حتی نخبگان سیاسی و رسانه‌ای واشنگتن، نسبت به توان موشکی و بازدارندگی ایران آگاهی کامل دارند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه، به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های حیاتی، در معرض تهدید مستقیم ایران قرار دارند و هرگونه آسیب به آن‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی بسیار جدی برای آمریکا و متحدانش به دنبال داشته باشد. این اعتراف، یک هشدار صریح است که قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نه تنها قابل نادیده گرفتن نیست، بلکه یک عامل بازدارنده واقعی است که استراتژی‌های نظامی دشمن را محدود می‌کند.

در مقابل، نگاه داخلی به این موضوع هنوز با واقعیت فاصله دارد. برخی افراد، تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای یا سیاست‌های ضدایرانی، باور ندارند که ایران می‌تواند در برابر تهدیدات خارجی مقاومت کند و این ظرفیت را دارد که هرگونه تجاوز نظامی را پاسخ دهد. چنین دیدگاهی، علاوه بر اشتباه راهبردی، می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی و حتی تضعیف روحیه ملی شود. واقعیت این است که ایران امروز دارای زرادخانه موشکی پیشرفته، تجربه نظامی منطقه‌ای و شبکه‌های دفاعی قدرتمند است و این امر، به وضوح از زبان کارشناسان و رسانه‌های خارجی هم شنیده می‌شود.

چنین تضادی میان نگاه داخلی و آگاهی بین‌المللی، نشان‌دهنده یک نیاز اساسی به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است. رسانه‌ها، نخبگان و دانشگاهیان باید به شکل شفاف و مستند، واقعیت‌های دفاعی ایران را به جامعه منتقل کنند تا مردم به ظرفیت‌های واقعی کشور اعتماد پیدا کنند و تحت تأثیر تبلیغات خارجی قرار نگیرند. باور به توان داخلی، نه تنها عامل امنیت ملی است، بلکه باعث تقویت اعتماد عمومی و کاهش نفوذ رسانه‌های دشمن می‌شود.

اظهارات کارلسون همچنین این نکته را روشن می‌کند که دشمن، با تمام سرمایه‌گذاری‌ها و حضور نظامی خود در منطقه، نمی‌تواند قدرت ایران را نادیده بگیرد. او صراحتاً تأکید کرده که حتی اگر آمریکا تلاش کند با تمرکز بر تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه، فشار اقتصادی وارد کند، پیامدهای آن می‌تواند برای خود واشنگتن فاجعه‌آمیز باشد. این هشدار تلویحی، نشانه‌ای از قدرت بازدارندگی واقعی ایران است؛ قدرتی که بسیاری از داخلی‌ها هنوز آن را باور نکرده‌اند و گاه آرزوی مداخله خارجی می‌کنند، غافل از اینکه خود در معرض فاجعه هستند.

در پایان، سخنان کارلسون یک یادآوری مهم برای همه است: جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری با قدرت نظامی، بازدارندگی منطقه‌ای و تجربه استراتژیک قابل توجه است. هرگونه تصور ساده‌انگارانه از توان دفاعی کشور، هم به اشتباه سیاسی می‌انجامد و هم می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. باور به قدرت ملی، اطلاع‌رسانی صحیح و نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های داخلی، تنها راه مواجهه با تهدیدات خارجی و حفظ امنیت و اقتدار کشور است.

کد خبر 6752360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      10 5
      پاسخ
      ایران با آن اورانیوم غنی شده سلاح هسته ای باید بسازد تنها نقطه ظعف ما سلاح اتمی هست
    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      8 5
      پاسخ
      ایران نباید منتظر حمله اسراییل ویا آمریکا باشد به اطمینان کامل رسیدیم حمله میکنند باید پیش دستی بزنیم ضربه اول رابزنیم اول باید سلاحهای اتمی اسراییل هدف قرار بدهیم بعدا پایگاهها وناوهای آمریکا
    • کرامت سلیمی SG ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      5 9
      پاسخ
      به زودی همه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی شوکه خواهند شد به زودی این حقیقت فاش خواهد شد که سلاح هسته ای مطلقا وجود خارجی ندارد ضعف ترامپ در مقابله با ایران همین موضوع است برای همین است که مذاکرات هسته ای برای امریکا عملا هیچ اهمیتی ندارد و امریکا و اسرائیل خواستار مذاکرات موشکی هستند خطر واقعی فقط موشک هاست و سلاح هسته ای یک تفنگ خالیست که فقط در داستانهای تخیلی وجود دارد در موضوع هسته ای دست ترامپ زیر ساطور ایران است در اینده ای نزدیک ایران و روسیه و چین با هماهنگی این دروغ را فاش خواهند کرد
    • هرمز مستوفی IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      18 3
      پاسخ
      سلام ، توان دفاعی هیچ کشوری قابل مذاکره نیست . اگر تسلیحات هسته ای نبود ، بعداز پایان جنگ جهانی دوم شاهد جنگ های جهانی سوم ، چهارم و.... بودیم . آنچه مانع جنگ بین هند و پاکستان شده است .دعای من ایرانی بدرقه راه دانشمندان صنایع موشکی مان است .انشاا... در این حوزه چنان قوی بشویم که بدون سلاح هسته ای همه گردن کلفت های دنیا مانند ترامپ حساب دست شان بیاید .روح شهید تهرانی مقدم شاد .
    • FR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      8 4
      پاسخ
      خداوند بزرگ، به حق این ماه مبارک رمضان، تمام دشمنان ایران( و در ابتدای لیست امریکا و اسرائیل) را نیست و نابود کند و به سزای اعمالشان برساند.
    • سعید IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      5 4
      پاسخ
      بنظرم ایران راه درستی میرود هر چند دلم میخواد بمب اتم بسازد ولی اینکه من چی دلم میخواد مهم نیست. مسیله ای که خوشحالم میکنه مبارزه کردن من یا ایرانیان خارج کشور در چند دهه اخیر هستش. مخصوصا وقتی موشک‌های ایرانی را ماکت خطاب میکردند ولی من جلوشون ایستادم و گفتم روزی خواهد رسید که مجبور شوید این حرفهاتون را با دردش قورت بدید. البته اینها یاد نمی‌گیرند و همیشه در حال ایجاد حرفهای غیرمنطقی و دروغ هستند. مهم اینه که دستشون رو شده ومردم متوجه شدند که اینها اپوزيسيون نیستند بلکه سرباز دشمنان ایران هستند
    • کاربرجدید IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      3 3
      پاسخ
      هیچ انسان عاقلی از دشمن نمیخواد که کشور و خانه اش را بمباران و نابود کند کمی بررسی دخالت غربی‌ها در امور کشورهایی مانند سوریه عراق لیبی سودان ویتنام کامبوج و غیره نشان میده که هیچکدام به وضعیت بهتری نرسیدند
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      3 3
      پاسخ
      در صورت احتمال صف آرایی دشمن.ایران باید بلادرنگ با تمام قوا به مراکز حساس منطقه حمله پیش دستانه نماید...
    • علی IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      8 15
      پاسخ
      ایران دارای قابلیت‌های نظامی است که بر کسی پوشیده نیست ولی باید نگاه کنیم حریفش کدام کشور است؟اگر با آمریکا مقایسه شود،میتوان گفت ایران هیچ چیزی برای گفتن ندارد ولی اگه با کشورهای منطقه مقایسه شود،بله ایران قدرت نظامی کافی برای دفاع از خود را دارد
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کسانیکه در داخل از حمله آمریکا حمایت میکنند مگر ترامپ ونتانیاهو آدرس خونه وفامیلهای آنها را دارند موشک بزند آنها درامان باشند اگرامریکا پیروز بشود آنها هم مثل بقیه کشته یا آواره خواهند شد چه سودی به اینها دارند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها