روابط ایران و عراق مستحکم و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سبد مجید الهماشی ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار ایلام، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسئولان ایرانی، با تأکید بر عمق روابط دو کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با عبور از مراحل سخت، به ویژه اعتراضات اخیر، نشان داده که انقلاب اسلامی و رهبری آن همواره پیروز خواهد بود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: سخنان ایشان همواره مایه استحکام و ثبات در میان ما مسلمانان است و روابط ما با جمهوری اسلامی ایران نه تنها در این استان، که در تمامی استان‌های عراق، روابطی صمیمی، مستحکم و پایدار است.

استاندار واسط با بیان اشتراکات عمیق دینی و تاریخی دو ملت، افزود: ریشه‌های مشترک اسلامی ما به دوران حضرت پیامبر(ص) بازمی‌گردد و این پیوندها هیچ‌گاه گسستنی نیستند.

وی با اشاره به نزدیکی ماه‌های محرم و صفر و ایام زیارتی، خاطرنشان کرد: ما عاشق خدمت به زائران عتبات عالیات هستیم و مرزهای عراق به روی همه شما عزیزان باز می‌باشد؛ همچنین آمادگی کامل برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به زوار فراهم است.

استاندار واسط با تقدیر از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی طرف ایرانی، به ویژه اقدامات استاندار سابق ایلام، اظهار داشت: هماهنگی‌های خوبی برای تردد زوار انجام شده و امیدواریم امسال خدمات‌رسانی با کیفیت بهتری نسبت به سال‌های قبل ارائه شود.

وی در خصوص تردد خودروهای شخصی زوار نیز قول مساعد داد و گفت: این موضوع را در جلسات بعدی پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل تردد خودروهای شخصی زوار ایرانی حل شود؛ ما برای تسهیل در رفت و آمد مردم عزیز ایران با خودروهای شخصی، آماده همکاری مؤثر هستیم.

استاندار واسط عراق در پایان تأکید کرد: دو استان ایلام و واسط، با همکاری و هم‌افزایی، می‌توانند الگویی موفق از تعاملات برادرانه میان ایران و عراق باشند.