۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۱

پس از ناکامی با ساپینتو؛

تماس استقلالی‌ها با مدیر برنامه مربی مشهور

تماس استقلالی‌ها با مدیر برنامه مربی مشهور

پس از عملکرد ضعیف تیم فوتبال استقلال در دیدارهای اخیر، احتمال جدایی ریکاردو ساپینتو از هدایت آبی ها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر به‌ویژه شکست در دو دیدار رفت و برگشت و در نهایت حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ موجی از نارضایتی را در میان مدیران این باشگاه ایجاد کرده است.

عملکرد فنی آبی‌پوشان در دیدارهای اخیر با انتقادهای فراوانی همراه بوده و گفته می‌شود اعضای هیئت‌مدیره باشگاه استقلال نسبت به روند نزولی تیم و نتایج به‌دست‌آمده گلایه‌های جدی دارند. حذف از آسیا در شرایطی رقم خورد که مدیران باشگاه پیش از این بارها بر اهمیت موفقیت در این رقابت‌ها تأکید کرده بودند و آن را یکی از اهداف اصلی فصل جاری می‌دانستند.

بر همین اساس قرار است پس از بازگشت ریکاردو ساپینتو به ایران، جلسه‌ای میان او و مدیران باشگاه برگزار شود تا درباره دلایل ناکامی‌های اخیر و همچنین برنامه‌های پیش‌رو بحث و تبادل نظر صورت گیرد. در این نشست، وضعیت ادامه همکاری با کادرفنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمال اتخاذ تصمیمات مهم وجود دارد.

در همین حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران استقلال به موازات بررسی شرایط فعلی، رایزنی‌هایی را نیز آغاز کرده‌اند. گفته می‌شود تماس‌هایی با مدیربرنامه‌های یکی از مربیان سرشناس خارجی برقرار شده تا در صورت جدایی قریب‌الوقوع ساپینتو، گزینه جایگزین بدون اتلاف وقت معرفی شود.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید خروجی جلسه پیش‌رو چه خواهد بود و آیا تغییراتی در کادر فنی استقلال ایجاد می‌شود یا مدیران باشگاه تصمیم می‌گیرند با حمایت از سرمربی پرتغالی، فرصت دوباره‌ای در اختیار او قرار دهند.

    • ناصر GB ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      این مدیران استقلال تا کی باید دست روی دست بگذارند با این نتایج آقای ساپینتو چرا اینو بر کنار نمیکنن طرف یک بازیکنی خریده میاره توی زمین تعادل نداره هر دقیقه میخوره زمین این همه پول داده تیم به چه درد میخوره
    • محمدرضا IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تمام دوست ودشمن داره میگه مشکل استقلال فقط فقط فقط دروازه بان هستش،تمام ،شما الان بهترین مربی دنیا رو بگیر ،مهاجم گل زن هم بگیر چه میدونم مسی رو اصلا بیارید اما وقتی دوتا توپ نمی تونن دروازبان های استقلال بگیرن حالا هی شما گل بزن،!!!بخدا فقط رایزنی بشه یا سیدحسین برگرده یا اخباری رو از حالا بیفتن دنبالش صدرصد اونوقت تیم خوب خواهدشد.
      • تاجی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
        حرف حساب ودرست همینه
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      جهت ربطی به مربی داره اگه تیم موقعیت نمونه خلق کنه مقصر مربی هست ؟ اول فصل اشتباه این بود که سر لج و لج بازی حاضر شدن پول برای ادامه سن بالا و حبیب فرعباسی بدن تا حسینی نباشه ، آقا دست دلال باید کوتاه بشه از تیم ها نه تنها استقلال بلکه تمام تیم ها مثل فصل قبل چند تا مربی با چه همه خسارت آخرش چی شد ؟ کلی بدهی اینم دستاورد دلال ها بود ، یا پرونده منتظر محمد با خواسته کی جذب شد ؟ بازیکن های بوسنیایی ؟ و ...پس دنبال حذف دلال ها باشیم نه مربی دوستان این همه موقعیت حذر داده شد ، فرعباسی خروج مشکل داره
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      پول مردم رو حروم نکنید ....این فوتبال به جایی نمی‌رسه
    • احمد IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      معضل استقلال اینه که هر کسی را میگیرن به عرش میرسونن بسکه تعریف الکی میکنن ،طرف هم چند برابر پول به جیب زده ،شروع میکنه مطابق خواسته این جماعت کری های قشنگ میخونه ،اما ...... بازی ها که شروع میشه تازه مشخص میشه عجب کلاه خوب و بزگ بوده ،نه بازیکن بزرگ

