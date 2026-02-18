به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر به‌ویژه شکست در دو دیدار رفت و برگشت و در نهایت حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ موجی از نارضایتی را در میان مدیران این باشگاه ایجاد کرده است.

عملکرد فنی آبی‌پوشان در دیدارهای اخیر با انتقادهای فراوانی همراه بوده و گفته می‌شود اعضای هیئت‌مدیره باشگاه استقلال نسبت به روند نزولی تیم و نتایج به‌دست‌آمده گلایه‌های جدی دارند. حذف از آسیا در شرایطی رقم خورد که مدیران باشگاه پیش از این بارها بر اهمیت موفقیت در این رقابت‌ها تأکید کرده بودند و آن را یکی از اهداف اصلی فصل جاری می‌دانستند.

بر همین اساس قرار است پس از بازگشت ریکاردو ساپینتو به ایران، جلسه‌ای میان او و مدیران باشگاه برگزار شود تا درباره دلایل ناکامی‌های اخیر و همچنین برنامه‌های پیش‌رو بحث و تبادل نظر صورت گیرد. در این نشست، وضعیت ادامه همکاری با کادرفنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمال اتخاذ تصمیمات مهم وجود دارد.

در همین حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران استقلال به موازات بررسی شرایط فعلی، رایزنی‌هایی را نیز آغاز کرده‌اند. گفته می‌شود تماس‌هایی با مدیربرنامه‌های یکی از مربیان سرشناس خارجی برقرار شده تا در صورت جدایی قریب‌الوقوع ساپینتو، گزینه جایگزین بدون اتلاف وقت معرفی شود.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید خروجی جلسه پیش‌رو چه خواهد بود و آیا تغییراتی در کادر فنی استقلال ایجاد می‌شود یا مدیران باشگاه تصمیم می‌گیرند با حمایت از سرمربی پرتغالی، فرصت دوباره‌ای در اختیار او قرار دهند.