۱۲ تُن برنج قاچاق در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: ماموران یگان فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون‌ها ۱۲ تن برنج خارجی فاقد مجوز کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: از شهروندان انتظار می رود از خرید هرگونه کالاهای قاچاق خودداری و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز افراد در این خصوص با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس گزارش دهند.