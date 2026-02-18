۱۲ تُن برنج قاچاق در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: ماموران یگان فوریتهای پلیسی ۱۱۰ حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این کامیونها ۱۲ تن برنج خارجی فاقد مجوز کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: از شهروندان انتظار می رود از خرید هرگونه کالاهای قاچاق خودداری و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز افراد در این خصوص با مرکز فوریتهای ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس گزارش دهند.
