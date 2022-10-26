رتبه بندی معلمان به زودی اجرایی خواهدشد/منابع پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در مورد اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: آئین‌نامه اجرایی این قانون پس از سال‌ها در دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد و سازمان برنامه و بودجه خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پرداخت علی‌الحساب در شهریورماه افزود: حتی سازمان برنامه و بودجه آمادگی پرداخت علی‌الحساب برای حقوق مهرماه را هم داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تاکنون احکام معلمان توسط آموزش‌وپرورش صادر نشده که به‌محض صدور احکام افزایش حقوق لحاظ خواهد شد و حتی منابع موردنیاز در خزانه برای اجرای این کار در نظر گرفته شده است.

میرکاظمی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز جهت رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده که پس از صدور احکام معلمان در سقف بودجه پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم اجرای این طرح علاوه بر کمک به بهبود معیشت معلمان عزیز به بهبود سطح کیفیت آموزش در مدارس نیز منجر شود.