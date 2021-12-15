  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷

با موافقت نمایندگان؛

میزان افزایش حقوق معلمان براساس نظام رتبه‌بندی مشخص شد

میزان افزایش حقوق معلمان براساس نظام رتبه‌بندی مشخص شد

نمایندگان میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:

۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

بر اساس تبصره ۱- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

طبق تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

بر اساس تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

در جریان بررسی این ماده محمد وحیدی نماینده بجنورد و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: رتبه بندی معلمان باید متناسب با دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم در مرکز استان محل خدمت معلمان تعیین شود.

وی ادامه داد: رتبه بندی معلمان بر اساس اساتید پایه یک دانشگاه تهران تبعیض آمیز است.

این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.

در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس پیشنهادی را ارائه داد که بر اساس آن حقوق معلمان دارای مدرک فوق لیسانس در حد استادیار دانشگاه باشد.

احمد امیرآبادی نماینده قم نیز در حمایت از این پیشنهاد گفت: در صورتی که این پیشنهاد تصویب نشود حقوق معلمانی که زیر ۲۰ سال سابقه دارند تغییر چندانی نخواهد کرد.

وی ادامه داد: باید لایحه رتبه بندی معلمان طبق نظر نمایندگان تصویب شود و بعد از آن دولت ملزم به تخصیص اعتبارات موردنیاز گردد.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: در لایحه دولت بار مالی پیش بینی شده است و نمی توان بار مالی لایحه را افزایش داد، این کار خلاف قانون است.

نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: تغییرات ماهوی در لایحه دولت ایجاد شده و آن را تبدیل به طرح کرده، در هشت ماده بیش از ۱۹ تغییر اساسی ایجاد شده است و تلقی ما این است که لایحه دچار تغییرات اساسی شده است. علاوه بر این بار مالی اجرای این تغییرات برای امسال دیده نشده است و دولت برای امسال اعتبار موردنیاز برای تأمین مالی این لایحه را ندارد.

نماینده دولت افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شده و بار مالی که در مجلس ایجاد شده واقع بینانه نیست.

اظهارات نماینده دولت موجب اعتراض شدید منادی رئیس کمیسیون انرژی شد. قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه سقف بار مالی این لایحه را قبول کرده، اینکه بگوییم مجلس هر کاری خواسته انجام داده است، ظلم در حق مجلس است، این رفتار درست نیست.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هم قانون را رعایت کرده و هم از حق معلمان دفاع کرده است.

در ادامه علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ۹ ماه است که این لایحه در کمیسیون بررسی شده و باید از ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ احکام جدید معلمان طبق لایحه رتبه بندی صادر شود.

وی اعلام کرد: با پیشنهاد صباغیان موافق است.

در ادامه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات نسبت به بار مالی این پیشنهاد اخطار داد.

بر اساس این پیشنهاد هر یک از معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر از ۸۰ درصد مجموعه حقوق و فوق العاده های مربی پایه یک هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم برخوردار می شوند و معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر نیز نباید حقوقشان از ۸۰ درصد حقوق اساتید و هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم کمتر باشد.

این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان نرسید.

در ادامه کوچکی نژاد نماینده رشت با ارائه پیشنهادی تأکید کرد: نباید رقم بودجه ثابتی برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود تا وزارت آموزش و پرورش بتواند این لایحه را به خوبی اجرایی کند در غیر این صورت دیوان محاسبات به عملکرد وزارت آموزش و پرورش ایراد خواهد گرفت. این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان نرسید.

در ادامه صباغیان نماینده بافق با ارائه پیشنهادی گفت: طبق لایحه رتبه بندی معلمان اجرای این قانون منوط به پیش بینی بار مالی در بودجه سنواتی است.

وی ادامه داد: باید در قانون رتبه بندی دولت را موظف به پیش بینی بار مالی اجرای قانون رتبه بندی معلمان کنیم.

این پیشنهاد در مجلس تصویب نشد اما هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد دولت باید برای سنوات بعدی نیز بودجه لازم برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان را پیش بینی کند.

کد مطلب 5376061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      13 3
      پاسخ
      بیچاره کارمندان بااین تورم وحشتناک وباحقوق ناچیزبایدبسوزندوبسازند.
    • علی ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      4 7
      پاسخ
      مگر ما کارمندان شان ومنزلت نداریم که معلمها دارند مگر حقوق ما خیلی کمتر ازاین معلمها درحال حاضر است معلمهایی که دو سال سر کار نرفتند واین هم نظام آموزشی کشور است که روز به روز بدتر میشه
      • لادن IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
        0 8
        شما اضافه کار ماموریت پاداش رفاهی حقوق مرخصی دارین معلم فقط بین 3 میلیون با سابقه ها 5 میلیون حقوق دارند اکثریت معلم دبیر آموزشیار ها همگی نخبه کنکوری رتبه 7 حتی رتبه یک منطقه س انسانی داریم اکثریت رتبه یک رقمی دو رقمی و یا حداکثر سه رقمی کنکور سراسری هستند برید رتبه های پذیرش شده ها را ببینید
      • رضا IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
        0 0
        واقعا راست میگین معلما چون بیکارن همش اعتراض میکنن زبونشون درازه
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 3
      پاسخ
      حقه بندی نه رتبه بندی
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      3 1
      پاسخ
      الکی سر هم بندی کردن رفت کلاه گذاشتن سر معلمین
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      دادن امتیاز به یک گروه معترض این اقدام شعله ور نمودن وآتشفشان تبعیض میان یگ گروه معترض وسایر واکثریت کارمندان در ادارات وبازنشستگان است. وچون از 15 سال پیش قرار است همسان سازی حقوق برابر قانون وسوابق انجام شود و90 درصد کارمندان وبازنشستگان منتظر همسان سازی وهمترازی 90درصد بودند که متاسفانه این ح
      • ماهور IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
        1 3
        سلام بیشترین حقوق مالزی و اندولزی معلم می گیرد الان 20 سال هست ببینید چه کشوری شدن بدون نفت هستند . یاد دادن سخت من و شما نمی توانیم یک درس به بچه ابتدایی یاد بدهیم آخرش بچه ا گریه می اندازیم به خداوند بزرگ سوگند من معلم لیسانس کمتر از 4میلیون می گیریم حداقل 700هزار تومان کرایه ماشین می دهم
    • آموزگار IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      عجب!! ... چی فکر می کردیم چی شد؟ ... بابا 8 میلیون و 10 میلیون دیگه حقوق نیست؛ صدقه است...
    • صمیمی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      2 0
      پاسخ
      1- بعد از ده سال یعنی آخرین دستگاه فوق العاده ویژه گرفتن فرهنگیان بودن 5 ماه قبل 2- رتبه100 کنکورم لیسانس دبیر زبان دارم 5 سال سابقه خدمت حکم حقوقی 4میلیون 20هزار تومان دریافتی سه میلون پانصد محل خدمت روستا 10 کیلیومتر فاصله 3- سایر دستگاهها اضافه کار دارند حتی به 10میلیون تومان می رسد 4- مجلس QFF
    • مریم IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      27 0
      پاسخ
      مجلس فقط هوای معلم داره پس کار گران چی بمیرن.چرا یه بار طرف کار گر نیستید
      • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
        1 0
        کارگران و کارمندان شرکت ها عموما مظلوم ترین قشر جامعه هستن ، دولت و مجلس به فکر امنیت شغلی این قشر زحمت کش باشد ، کارگرانی که گاها 12 ساعت در شیفت کار میکنند آن هم در محیط هایی با آلودگی صوتی و شیمیایی و ... از طرفی هم با این حجم از کار با اضافه کاری تازه به حقوقی میرسن که چهار میلیون و سیصد میرسن
    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      مسئولین از معلم ها می ترسند
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      حالا که هیچ مبلغی به معلمان فداکار اضافه نکردند معلم فقط یه حقوق بخور نمیر داره اما همه کارمندان همه مزایایی دارند معلم چی داره
    • م IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      الان معلم با یک سال سابقه افزایش حقوق س از معلم ۱۵سال ب بالا سابق دارن بیشتر جالبه عجب عدالتی.... معلم با سابقه کم افزایش چند برابری با معلم ۱۵ سال سابقه . معلم با یک سال با معلم ۲۰ سال سابقه هردو ی حقوق ... عدالت کجایی
    • غریبه IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
      0 1
      پاسخ
      چه خبره چرا به معلم ها پول اضافه می دهید مگه ی کار می کنند یه ذره بدبخت بیچاره ها را حمایت کنید بودجه دولت چرا جیب معلم ها بده به فکر بی کارها باشید کارگران بیچاره سه ماه بی خود تابستان حقوق می گیرند معلم ها

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها