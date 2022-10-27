‌به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان با بیان اینکه ریل اقتصادی دولت در مسیر پرشتاب در حرکت است، اظهار کرد: مانع تراشی برای احیای واحدهای تولیدی قابل بخشش نیست از این‌رو تلاش همه ما باید برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و برگشت آنان به چرخه تولید با محوریت شعار راهبری سال باشد.

وی با بیان اینکه کار بانک‌ها بنگاه داری نیست به موضوع واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌ها با در نظر گرفتن موازین قانونی، در راستای احیای واحدهای تولیدی تلاش کنند.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های بالقوه استان در فرصت‌های اشتغالزایی استفاده کنیم، اضافه کرد: افرادی که سکان‌داری بانک‌ها را بر عهده می‌گیرند باید نگاهشان عادلانه، مردمی و مبتنی بر اقتصاد تعریف شده در برنامه راهبردی دولت باشد.

عباسی تعهد اشتغال استان گیلان در سال جاری را ۳۰ هزار و ۹۰۴ نفر عنوان کرد و گفت: تا کنون بالغ بر ۱۹ هزار اشتغال از این سهمیه و تعهد در استان محقق شده است و قطعی شدن آمار اشتغال پایدار به صورت مداوم رصد می‌شود.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در گیلان افزود: بر اساس مستندات، نرخ بیکاری استان در سال گذشته حدود ۹.۲ دهم درصد بود که این آمار در سال جاری به ۷.۸ دهم درصد رسیده است.