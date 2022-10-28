برنامه ریزی برای احیای ۸۰۰ واحد راکد تولیدی گیلان تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه بنادر استان باید آمادگی لازم برای ایفای نقش در صادرات و ترانزیت داشته باشند، اظهار کرد: حضور بخش خصوصی در زیرساخت‌های این بنادر را شاهد هستیم و باید برای ورود جدی تر به مبادلات تجاری و کریدورهای شمال جنوب آماده شویم.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا با افزایش ارتباطات اقتصادی، زمینه ایجاد برخی زیرساخت‌ها مانند احداث زیرانداز و انبار سیلو و ساخت اسکله و خرید کشتی فراهم شود، افزود: از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها در گیلان به خوبی استفاده شده و با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی برای ساخت اسکله انزلی فضای جدید تجارت بین الملل فراهم می‌شود.

وی ایجاد بستر برای ترانزیت و صادرات را شرایطی مناسب برای حضور سرمایه گذاران اعلام کرد و گفت: در این صورت ایران به دنبال هاب تجارت منطقه و با امنیت و سابقه‌ای که دارد می‌تواند تجار زیادی را به سمت کشور سوق دهد.

کوشش تبار با اشاره به اینکه بسیاری از تجار همسایه مشتاق استفاده و خرید محصولات کشاورزی گیلان هستند، بیان کرد: وجود فرودگاه سردار جنگل با توجه به مزیت‌های خود شامل به صرفه بودن مصرف سوخت نسبت به استان‌های همجوار و و تأسیس پایانه صادراتی در کنار فرودگاه، ظرفیت ارزشمند و بزرگی است که فرصت‌های جدید را در استان ایجاد می‌کند.

وی افزود: سرمایه گذار هنگامی وارد یک منطقه می‌شود که به وی احترام گذاشته شود و این بدان معناست که مدیران استانی با تسهیل صدور مجوزها به وی انگیزه سرمایه گذاری دهند.

کوشش تبار ادامه داد: پیگیری تحقق کامل پنجره واحد سرمایه گذاری و تدوین فرصت‌های سرمایه گذاری و تهیه اطلس سرمایه گذاری از جمله اقدامات مؤثر در جذب و حضور سرمایه گذاران در استان است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه گیلان استانی پویا و دارای مدیران پرتلاش است، افزود: احیای ۱۶۲ واحد راکد در مدت زمان کوتاه و ۴۳۹ واحد جدیدالتاسیسی که وارد چرخه تولید شدند فرصت‌های جدیدی را در گیلان ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: با احیای واحدهای راکد، ۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در گیلان ایجاد شده و قرار است تا پایان سال، بخش زیادی از ۸۰۰ واحد راکد در استان نیز به چرخه تولید برگردانده شود.