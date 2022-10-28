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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۱

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد:

سیل، ۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زد

سیل، ۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زد

طبق اعلام مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، مجموع خسارت‌های سیل در تابستانی که گذشت، بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین آهنی اظهار کرد: سیل‌های مردادماه ۱۴۰۱ به زیر ساخت‌های بخش کشاورزی ۲۲ استان خسارت وارد کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مجموع خسارت‌ها حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که بخش کشاورزی استان فارس با ۲۵.۲ درصد، استان کرمان ۲۲.۲ و کهگیلویه و بویراحمد ۱۴.۷ درصد، بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده اند.

وی گفت: ۴۸ درصد از خسارت‌ها مربوط به بخش آب و خاک، تأسیسات و امور زیربنایی است و بخش باغبانی ۳۰.۳ درصد، زراعت ۱۶.۳ و دام و طیور و آبزیان ۴.۶ درصد خسارت دیده اند.

کد مطلب 5618796

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