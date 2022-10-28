سیل، ۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین آهنی اظهار کرد: سیل‌های مردادماه ۱۴۰۱ به زیر ساخت‌های بخش کشاورزی ۲۲ استان خسارت وارد کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مجموع خسارت‌ها حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که بخش کشاورزی استان فارس با ۲۵.۲ درصد، استان کرمان ۲۲.۲ و کهگیلویه و بویراحمد ۱۴.۷ درصد، بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده اند.

وی گفت: ۴۸ درصد از خسارت‌ها مربوط به بخش آب و خاک، تأسیسات و امور زیربنایی است و بخش باغبانی ۳۰.۳ درصد، زراعت ۱۶.۳ و دام و طیور و آبزیان ۴.۶ درصد خسارت دیده اند.