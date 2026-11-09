به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی صبح دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان همدان که با محوریت بررسی چالش‌ها و موانع پشتیبانی اجرایی، حقوقی و فناوری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، اظهار کرد: تجهیزات مورد نیاز شامل دستگاه‌های احراز هویت و صندوق‌های الکترونیکی اخذ رای برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ستاد انتخابات کشور دریافت و به ۱۰ فرمانداری استان تحویل داده شد.

وی با اشاره به آمار شعب اخذ رای پیش‌بینی شده در شهرستان‌های مختلف استان افزود: ۱۲۲ شعبه در اسدآباد، ۱۰۸ شعبه در بهار، ۹۸ شعبه در تویسرکان، ۴۲ شعبه در درگزین، ۸۳ شعبه در رزن، ۵۱ شعبه در فامنین، ۲۰۷ شعبه در ملایر، ۱۶۶ شعبه در نهاوند، ۲۳۱ شعبه در همدان و ۱۳۸ شعبه در کبودرآهنگ برای این دوره از انتخابات در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان تصریح کرد: در مجموع یک هزار و ۳۴۷ دستگاه احراز هویت و ۲ هزار و ۵۹۰ صندوق الکترونیکی اخذ رای میان شهرستان‌های استان توزیع شده است ضمن اینکه پیش از این نیز ۱۲۳ دستگاه احراز هویت و ۱۰۳ صندوق اخذ رای به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای آمادگی عوامل اجرایی اختصاص یافته بود.

درویشی درخصوص زمان برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: تاکنون تاریخ دقیق برگزاری انتخابات اعلام نشده و تنها مرجع رسمی برای اعلام زمان برگزاری آن ستاد انتخابات وزارت کشور است و تمامی دست‌اندرکاران باید بدون توجه به اخبار پیرامونی اقدامات قانونی خود را با دقت پیش ببرند و منتظر اعلام رسمی این مرجع باشند.

وی از فرمانداران خواست تا با رصد دقیق چالش‌های فنی، حقوقی و اجرایی انتخابات، موضوعات احصا شده را تا زمان رفع کامل با دستگاه‌های مرتبط پیگیری کنند و یادآور شد: برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل درگذشت داوطلبان از حد نصاب قانونی افتاده‌اند که در این زمینه نیز نیازمند تعیین تکلیف و استعلام از وزارت کشور هستیم.