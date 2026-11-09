به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی صبح دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان اظهار کرد: در حوزه اشتغال جوانان همکاری‌های ارزنده‌ای با صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون انجام شده و و تلاش شده است تا بستر مناسب برای بهره‌مندی جوانان از تسهیلات حمایتی اشتغالزایی فراهم شود.

وی با ارائه آمار تسهیلات پرداختی افزود: در این راستا ۲۶۸ نفر در صندوق کارآفرینی امید ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۷ نفر با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. همچنین در بخش همکاری با بانک توسعه تعاون ۸۹ پرونده به بانک عامل ارجاع شد که تاکنون ۱۴ نفر موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال شده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مهارت‌آموزی تصریح کرد: در این بخش ۴۰ دوره آموزشی متنوع با مشارکت ۳ هزار و ۴۶۵ نفر برگزار شده است که موضوعات نوین و کاربردی همچون هوش مصنوعی و نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی از جمله محورهای کلیدی این دوره‌ها به شمار می‌روند.

حقیقی ادامه داد: همچنین در قالب «طرح مهتا» و با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ۲۹ دوره مهارتی برگزار شد و ۴۳۲ نفر در ۷ مرکز مستقر در شهرستان‌های مختلف استان تحت آموزش قرار گرفتند.

وی از آموزش ۶۰۰ نفر از سربازان وظیفه در قالب طرح مهارت‌آموزی سربازان نیز خبر داد و گفت: رویکرد اصلی ما این است که آموزش‌های ارائه شده صرفا جنبه تئوری نداشته باشند بلکه مهارت‌هایی کاربردی به جوانان آموزش داده شود تا زمینه ورود آسان‌تر آن‌ها به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کارآفرینی در میان نسل جوان خاطرنشان کرد: در همین راستا همایش کارآفرینی با حضور ۲۰۰ نفر در شهرستان بهار برگزار شد و اجرای ۵ دوره آموزشی دیگر با هدف ترویج روحیه کارآفرینی و آشنایی جوانان با ظرفیت‌های نوین کسب‌وکار نیز در دستور کار قرار دارد.